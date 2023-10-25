انتقد جنود إسرائيليون متطوعون في الحرب على غزة نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي لبقائه في الولايات المتحدة و"التخلي عن بلاده".

وكانت إسرائيل قد استدعت 300 ألف من جنود الاحتياط، في إطار الحرب على غزة.

وانتقل يائير، الابن الأكبر لبنيامين نتنياهو، إلى فلوريدا في وقت سابق من هذا العام ولا يزال هناك. ويبلغ يائير 32 عاماً، ما يجعله مؤهلاً للخدمة الاحتياطية، التي تنتهي عند عمر 40 عاماً.

وقال جندي، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن "يائير يستمتع بحياته في ميامي بيتش بينما أنا في الخطوط الأمامية".

ويعتقد أحد المتطوعين على الجبهة الشمالية لإسرائيل، التي تتعرض لنيران يومية متزايدة من "حزب الله" اللبناني، أن غياب العائلة يغذي عدم الثقة والغضب في صفوف الجيش.

وقال: "نحن تركنا أعمالنا وعائلاتنا وأطفالنا.. ليس لحماية الأشخاص المسؤولين عن هذا الوضع".

على الرغم من أنه لم يكن جندياً مقاتلاً أبداً، فإن يائير أدى الخدمة العسكرية الإجبارية وعمل في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وانتقل يائير إلى الولايات المتحدة بعد الجدل حول نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أثار غضباً شعبياً بعد وصف المتظاهرين الإسرائيليين ضد الإصلاحات القضائية للحكومة بـ"الإرهابيين" واتهم الولايات المتحدة بتمويل الاضطرابات.

وتساءل جندي احتياطي آخر: "أين نجل رئيس الوزراء؟ ولماذا ليس في إسرائيل؟".