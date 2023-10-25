سياسة
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مديرة صندوق النقد: الحرب بين إسرائيل وحماس قد توجه ضربة للاقتصاد العالمي
حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من تأثير الحرب الدائرة بغزة في اقتصادات الدول المجاورة بالمنطقة، مشيرة إلى أن التأثير واضح حالياً في مصر ولبنان والأردن.
مديرة صندوق النقد: الحرب بين إسرائيل وحماس قد توجه ضربة للاقتصاد العالمي
مديرة صندوق النقد: الحرب بين إسرائيل وحماس بدأت تؤثر في اقتصادات المنطقة. / صورة: Reuters Archive
25 أكتوبر 2023

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن الحرب بين "إسرائيل وحماس" تؤثر بشكل سلبي في اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة.

وقالت غورغييفا أمام "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، الأربعاء: "إذا نظرت إلى الدول المجاورة -مصر ولبنان والأردن- فإن التأثير واضح بالفعل".

وجاءت تصريحات غورغييفا في أعقاب تحذير قادة بقطاع المصارف الدولي من أن "الحرب بين إسرائيل وحركة حماس" قد توجه ضربة قوية إلى الاقتصاد العالمي.

وتابعت: "ما نراه هو مزيد من التوتر في عالم يعاني من القلق"، مشيرة إلى أن هناك دولاً تعتمد على السياحة، وأن عدم اليقين أمر قاتل لتدفق السياح.

وتابعت كذلك: "سيشعر المستثمرون بالتردد من الذهاب إلى ذلك المكان. وتكلفة التأمين في حال نقل بضائع سترتفع، علاوة على مخاطر وجود مزيد من اللاجئين في البلدان التي تستضيف أساساً الكثير".

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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