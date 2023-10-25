سياسة
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فيدان: العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستتحول إلى مذبحة
حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من أن أي عملية برية إسرائيلية في غزة ستحول القتال إلى مذبحة، مشدداً  على أن "إسرائيل لن تستطيع تحقيق أهدافها بالعنف والقسوة".
فيدان: العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستتحول إلى مذبحة
فيدان: العملية البرية الإسرائيلية في غزة ستحول القتال إلى مذبحة / صورة: AA
25 أكتوبر 2023

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أن أي عملية برية ستنفذها إسرائيل في قطاع غزة ستحول الوحشية التي تجري إلى مجزرة بكل معنى الكلمة، مشيراً إلى أن ما يجري في غزة "يزعج الضمير الإنساني وإسرائيل لن تستطيع تحقيق أهدافها بالعنف والقسوة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فيدان مع نظيره القطري الأربعاء، دعا خلاله إلى العمل لمنع توسُّع الصراع وعدم تكرار ما جرى، مشيراً إلى أن "المجتمع الدولي يتجاهل مجازر إسرائيل في قطاع غزة".

وتابع: "هناك قصف مستمرّ للمساجد والمستشفيات والمباني السكنية، وهو عنف يستهدف المدنيين والأطفال والنساء، وعلى المجتمع الدولي أن يقف ضده".

وأضاف: "كلما زاد الموت والدمار في غزة زادت ردود الفعل في المنطقة، ولا يمكن التنبؤ بالعواقب".

وأكد أن من يدعم تصرفات إسرائيل بحجة التضامن معها هم "شركاء في جرائمها".

وأوضح فيدان أن أنقرة عرضت أن تكون من الدول الضامنة والوسيطة بين فلسطين وإسرائيل، لافتاً إلى الدور القطري الهامّ في التوسط للإفراج عن الرهائن.

وأردف: "نُجري لقاءات من أجل الحدّ من العنف في غزة، والرئيس أردوغان يُجري اتصالات مع قادة العالم، ونبذل جهوداً لوقف سفك الدماء في القطاع".

وأضاف أن ما جرى في غزة ومناطق فلسطينية منذ سنوات كان مؤشراً على ما يجري حاليّاً.

واستطرد: "نحن في نقطة تحول مهمة للمنطقة، وهناك من يصبّ الزيت على النّار، وكل من يدافع عن حقّ إسرائيل المزعوم في الدفاع عن النفس يشارك في المذابح والهجمات.

وجدّد الوزير تأكيده عدم السماح بتهجير الفلسطينيين، داعياً "إسرائيل إلى التراجع عن هذه الخطوات، وإلى فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات إلى غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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