على الرغم من دعمه الكامل لإسرائيل، أخَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل منهجي ودقيق الاجتياح الوشيك لقطاع غزة، وفق ما أكده مسؤولون أمريكيون.

ووفق ما جاء في تقرير لموقع أكسيوس، عرض بايدن زيارات رفيعة المستوى (بما في ذلك زيارته الخاصة)، ودعماً عسكرياً وتأييداً شعبياً لكسب الوقت في غزة. كما أوضح أن الولايات المتحدة لا تريد أن تتصرف إسرائيل بشكل متهور، أو دون أخذ المخاوف الأمريكية في الاعتبار.

وينقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنّ استراتيجية المشي البطيء تنبع من 5 مخاوف استراتيجية:

1. يريد بايدن تسليم مزيد من المساعدات لأكبر عدد ممكن من الفلسطينيين للحد من الأزمة الإنسانية وردود الفعل العالمية العنيفة.

2. كما يريد أن يخرج ما يقدَّر بنحو 500 مواطن أمريكي محاصرين في غزة قبل اشتداد القتال. ويقول المسؤولون إنّ 6 محاولات لإخراجهم باءت بالفشل.

3. يحتاج إلى مزيد من الوقت لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، نظراً إلى المخاوف المتزايدة من مهاجمة إيران أو الجماعات المدعومة من طهران لإسرائيل.

4. يخشى أيضاً أن يؤدي الهجوم السريع والمتهور على غزة إلى دخول إسرائيل في معركة شوارع دامية طويلة. كما يمكن أن يدفع ذلك حزب الله وغيره من وكلاء إيران إلى الانضمام إلى الحرب، مع احتمال تعرض الأمريكيين المنتشرين للخطر.

5. يريد شراء الوقت لبنيامين نتنياهو، الذي لديه أسبابه الخاصة للتأخير. فنتنياهو على الرغم من الضغوط السياسية التي تدفعه للتحرك بسرعة ضد حماس فإنه كان دائماً يتجنب المخاطرة، ولديه وجهة نظر متشككة إلى حد ما بشأن الخطط العسكرية الإسرائيلية، ويريد الوقت. كما أنه على استعداد لمنح محادثات إطلاق سراح الرهائن مزيداً من الوقت فيما تستعدّ القوات الإسرائيلية بشكل أفضل لهجوم بري.

وقد بدأ صبر القادة العسكريين الإسرائيليين ينفد بسبب التأخير. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتزي هاليفي، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي جاهز للعملية البرية وينتظر فقط أمراً من الحكومة.

ويريد كبار القادة العسكريين توجيه ضربة برية، بالإضافة إلى القصف الجوي المستمر، للانتقام من حماس. لكن يبدو أن الحسابات الأمريكية أكثر تعقيداً. فبايدن يريد إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين المتبقين والفوز بالإفراج عن مزيد من الأسرى الإسرائيليين.

وأوضح أكسيوس أن الرئيس الأمريكي يريد أن يكون الغزو الإسرائيلي أقرب إلى "الموصل 2016" وأقل من "الفلوجة 2004 ". ولهذا السبب أرسل الجنرال جيمس جلين، وهو من قدامى المحاربين في الموصل، لتقديم المشورة للإسرائيليين بشأن تخطيطهم العسكري، كما يقول المسؤولون الأمريكيون.

وكشف الموقع أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال لمجموعة من الزعماء اليهود الأمريكيين يوم الاثنين: "نحن لا نقيد إسرائيل أو نخبرها بما يجب أن تفعله. نحن نطرح أسئلة صعبة ونقدم أفضل نصائحنا بناءً على تجربتنا الخاصة".