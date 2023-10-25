منذ هجوم حماس المباغت في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حشد القادة العسكريون الإسرائيليون أكثر من 360 ألف جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي استعداداً لاجتياح غزة من أجل القضاء على حماس وفقاً للتصريحات الصاخبة التي أطلقها السياسيون الإسرائيليون وداعموهم الغربيون.

وعلى الرغم من مرور 18 يوماً على القصف الإسرائيلي الوحشي الذي يستهدف بشكل أساسي المدنيين والأطفال، لم تطلق إسرائيل العنان بعد لهجومها البري الذي تبجحت به كثيراً على غزة، وهو تأخير تعزوه التقارير الإعلامية والخبراء إلى الضغوط الأمريكية والانقسامات السياسية والعسكرية والمخاوف من مواجهة حماس داخل ملعبها ودخول لاعبين جدد إلى ساحة القتال.

ومع ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأحد صراحة أنه ينتظر موافقة المستوى السياسي على العمل البري، وهذه هي طريقة القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي لنقل العبء إلى الحكومة، وخاصة إلى رئيس الوزراء، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت التي قالت إنه، بعيداً عن الجدل حول التوقيت، هناك أزمة ثقة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي.

بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إسرائيل لن تعلن عن موعد الهجوم البري على غزة، مشيرا إلى استمرار التحضير لذلك.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي "سيتم التوصل لموعد الغزو البري عبر توافق الآراء. نستعد لغزو بري ولن أخوض في تفاصيل".

انقسامات داخلية

بحسب ناحوم بارنيا كاتب الافتتاحية في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية "هناك أزمة ثقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيش الدفاع الإسرائيلي". وأضاف بأن "الحكومة تواجه صعوبات في اتخاذ القرارات التي يتفق عليها الجميع بشأن أهم القضايا".

ووفقاً لما نقله بارنيا عن مصادر حكومية وعسكرية، فإن "نتنياهو غاضب من الجنرالات، ويلومهم على ما حدث خلال ما يسميه الإسرائيليون "إخفاق 7 أكتوبر". وأشارت الإذاعة الرسمية إلى "انشقاق بين رئيس الوزراء وكبار الرتب في الجيش" مع تبادل الاتهامات بالفشل في منع الهجوم الدموي الذي نفذته المقاومة الفلسطينية.

من جهته، كتب عاموس هاريل في صحيفة هآرتس الصادرة الثلاثاء أن "الخلافات حول هذه العمليات تخلق توترات، وخاصة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت". وأشار التقرير إلى أن نتنياهو قد يكون يشكك في قدرات الجيش بعد "إخفاقات 7 أكتوبر".

وتطرق تقرير نشره موقع واللا الإسرائيلي إلى أن نتنياهو هو من يؤجّل الهجوم البري على قطاع غزة. إذ زعم أحد وزراء الحكومة الذين هم أعضاء في مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أعرب عن معارضته للتحركات البرية خلال المناقشات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال أكد استعداداته، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤخر الاجتياح البري لقطاع غزة.

وهو الأمر الذي نفاه مكتب نتنياهو قائلاً: "هذا الادعاء كاذب، رئيس الوزراء يقود الحكومة إلى النصر، لن نتطرق إلى تفاصيل إضافية لا تؤدي إلا إلى الإضرار بأمن جنودنا".

ضغوط أمريكية

خلال نشرة الأحد الإخبارية، قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن إطلاق سراح المواطنتين الأمريكيتين جوديث وناتالي رعنان عزز الشعور لدى الفريق الأمريكي بإمكانية إطلاق سراح رهائن إضافيين من خلال المفاوضات. وزعمت الشبكة نقلاً عن مصادر في واشنطن أن الإدارة الأمريكية تضغط على إسرائيل لتأجيل الدخول البري إلى قطاع غزة من أجل السماح بإحراز تقدم في قضية المختطفين.

وما زالت إدارة بايدن تمارس ضغوطاً على إسرائيل لتأخير هجومها على غزة للسماح بالإفراج عن المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حماس ولوصول المساعدات إلى غزة، وفقاً لمصدرين مطلعين على المناقشات تحدثوا للشبكة الأمريكية.

ومن بين أسباب التأخير الأخرى هو طلب واشنطن من إسرائيل "تأجيل الحرب البرية" في غزة لحين وصول قوات أمريكية إضافية الى المنطقة، وفقاً للأناضول التي نقلت عن مصادر إعلامية إسرائيلية قولها إن "الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل عزمها نشر قوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط، استعداداً لأي تصعيد محتمل ينتج عنه تورط وكلاء إيران ضد المصالح الأمريكية بالمنطقة".

خوف من المجهول

بعد استهلاك جميع أسباب التأخر، بما في ذلك حجة الظروف الجوية السيئة التي تفردت بها صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن من بين أهم الأسباب يأتي تخوف نتنياهو بشأن مدى جاهزية الجيش الإسرائيلي للاجتياح البري للقطاع وتحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة الإسرائيلية.

بينما قال تشاك فريليتش، النائب السابق لمستشار الأمن القومي في إسرائيل والزميل البارز في كلية كينيدي بجامعة هارفارد منذ فترة طويلة، لشبكة إي بي سي نيوز إنه على الرغم من دهشته من أن إسرائيل لم تبدأ هجوماً برياً بعد، إلا أنه لا يرى ذلك تأخيراً. بل قال إنها علامة على أن إسرائيل تفعل كل ما في وسعها للتحضير لمثل هذه العملية مع أقل قدر ممكن من الأضرار الجانبية والسياسية والطويلة الأجل. مشيراً إلى أن "المخاطر هذه المرة عالية جداً".

وأشار فريليتش إلى أنه على الرغم من أن جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يمثلون واحداً من أكبر الاستدعاءات للخدمة في تاريخ إسرائيل، فإنهم ما زالوا بحاجة إلى الوقت ليكونوا جاهزين لما وصفه بمهمة غير مسبوقة. وذكر أنه يتعين على قادة إسرائيل أن يكونوا مستعدين لعدة سيناريوهات سياسية وعسكرية في المستقبل، بما في ذلك كيف ستقاتل قواتهم حماس بمجرد وجودهم على أراضي غزة؟ وإلى متى يخططون للقتال هناك؟

وهناك أيضاً اعتبار آخر في عملية صنع القرار على المستوى السياسي، وهو الضغط الذي يمارسه حزب الله على الحدود الشمالية. فبحسب موقع واللا العبري، يريد الجيش الإسرائيلي استكمال الاستعداد لاحتمال حدوث تدهور أوسع نطاقاً ضد حزب الله، وعندها فقط يقرر مسألة إطلاق العملية البرية في غزة.