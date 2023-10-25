تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد عضو بارز في تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي شمالي العراق.

ووفقاً لمصادر أمنية تركية، الأربعاء، تمكنت الاستخبارات من تحييد الإرهابية "سارية آتيلا" من تُسمى مسؤولة بأكاديميات التدريب في التنظيم الإرهابي، بعملية بمنطقة هاكروك شمالي العراق.

وتتخفى الإرهابية "سارية" تحت اسم "روزارين شمسينان"، وانضمت إلى التنظيم عام 2007، وتبيّن أن لها أنشطة ميدانية اجتماعية لمصلحة التنظيم في هاكروك.

في السياق نفسه، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، تحييد ثلاثة إرهابيين من "PKK" مدرجين على قوائم المطلوبين، خلال عملية في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

وذكر الوزير عبر حسابه على منصة إكس، الأربعاء، أن أحد الإرهابيين مدرج على النشرة البرتقالية واثنين آخرين على النشرة الرمادية.

وشدّد الوزير على أنهم سيواصلون الحرب على الإرهاب بكل حزم حتى تحييد آخر إرهابي.