تستضيف مدينة إسطنبول، خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أول منتدى اقتصادي يجمع رجال الأعمال من دول الخليج العربي وتركيا، ويتوقع حضور نحو 200 شخصية اقتصادية.

وكشف رئيس مركز البحوث الخليجية عبد العزيز صغير، عن المؤتمر الخليجي-التركي الأول من نوعه، الأربعاء، في مؤتمر صحفي عقد بإسطنبول، وتحدّث أيضاً من الجانب التركي رئيس المنتدى الدولي للأعمال جنكيز أوزغنجيل.

ويُنتظر أن تناقش في المنتدى، عناوين في 6 قطاعات رئيسية هي الزراعة والغذاء والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتمويل والاستثمار والصناعة والطاقة.

وقال صغير: "ينعقد المؤتمر بالتعاون بين منتدى الأعمال الدولي في تركيا ومركز البحوث الخليجية في الفترة من 11-13 نوفمبر/تشرين الثاني بعنوان "المنتدى الاقتصادي التركي مع دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "هذا المنتدى مهم لنا، وذلك بسبب ازدياد التعاون المشترك بين تركيا ودول الخليج ما يعطي فرصاً للتعاون".

وتابع: "كانت هناك زيارات عديدة لتركيا بعضها اقتصادي وسياسي من أجل وضع نيات حسنة للتعاون بين تركيا ودول الخليج، ومن السعودية كانت هناك زيارات لتركيا لخمسة وزراء، آخرهم وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة".

ولفت رئيس مركز البحوث الخليجية، إلى وجود "تحضيرات من أجل لقاء الشركات التركية والخليجية والمندوبين في ستة قطاعات وتطوير التعاون في البنية التحتية والإنشاءات والتعاون اللوجستي وأمن الغذاء والزراعة والتجارة والاستثمار والرياضة، ونأمل بعلاقة تعاون جيدة بين الطرفين".

وأشار إلى أن "دول الخليج ما زالت منهمكة في قطاع البنية التحتية، وهو ما يمنح الشركات التركية فرصة من أجل تقديم خبراتهم في هذا المجال، وفي الوقت نفسه توفير دول الخليج لتركيا تخطيط المجالات التي يمكن الاستثمار والتعاون فيها".

وعبّر رئيس مركز البحوث الخليجية عن أمله في أن "يعقد المنتدى الثاني في دول الخليج، هذا المؤتمر خاص، نفكر بالنوعية فيه، ولهذا هدفنا دعوة مديري كبرى الشركات".

وتوقع "مشاركة نحو 200 شخصية اقتصادية".

من جانبه قال رئيس المنتدى الدولي للأعمال التركي جنكيز أوزغنجيل، في المؤتمر الصحفي: "الشهر المقبل سيكون مؤتمر الاستثمار، ونأمل أن يُؤسس وقف إطلاق النار في غزة، ويستمر العالم في أجندته، ونستمر في أعمالنا، نأمل أن تنتهي المأساة".

وأضاف أوزغنجيل، "نأمل أن يشكل المؤتمر فرصة لإعادة إعمار غزة على أمل أن يعقد بعد أن يكون وقف إطلاق النار قد تحقق، ونأمل بشكل كبير عقد أعمال وصفقات، وحالياً لا يمكن تحديد الأرقام المتوقعة، ولكن نؤسس هذا العام للعام المقبل وبعد الاجتماع سنتحدث عن أرقام الاتفاقات".

وأكد أن "ما يقرب من 70 من رجال الأعمال والشركات وغرف التجارة أرسلوا تأكيدات بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا".

وأشار أوزغنجيل إلى أن المنتدى "سيساعد على تطوير التعاون الاقتصادي في مجالات الزراعة والغذاء والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتمويل والاستثمار والصناعة والطاقة".