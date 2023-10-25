تراجع الأربعاء، المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب (TASE 35) الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة، بنسبة 11.7% منذ آخر جلسة قبل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأظهرت بيانات بورصة تل أبيب أن المؤشر تراجع بنسبة 11.7% إلى 1617 نقطة، نزولاً من ختام جلسة 5 أكتوبر/تشرين الأول البالغة 1831 نقطة.

وأحدثت الحرب على غزة تراجع أغلبية المؤشرات التي تتألف منها بورصة تل أبيب، بصدارة قطاعات البنوك والتأمين والتكنولوجيا والعقارات والإنشاءات.

وشهدت البورصة عمليات بيع واسعة النطاق خلال الأيام الأولى للحرب التي اندلعت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينما تخيم الضبابية على مستقبل الحرب، وبالتالي تأثر البورصة سلباً.

وفي جلسة اليوم، تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب (TASE 35) بنسبة 0.27%، في تاسع تراجع خلال آخر 14 جلسة أعقبت الحرب القائمة.

وكان بيت الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف"، قدّر في وقت سابق اليوم، أن تكاليف الحرب على غزة ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 17 مليار دولار.

وكشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أن تقديرات بيت الاستثمار "ميتاف" للحرب على غزة، تفوق تكاليف حرب لبنان الثانية (في يوليو/تموز 2006).

وسجل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاماً أمام الدولار الأمريكي، مع تراجعه للجلسة الثانية عشرة على التوالي في ختام جلسة أول من أمس الاثنين.

وأوضح تحليل أجرته وكالة أنباء بلومبرغ الدولية، أن التراجعات التي يشهدها الشيكل قد تستمر لفترة أطول مع غياب أي حلول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 4.06 شواكل وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ ديسمبر/كانون الأول لعام 2014.