سياسة
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بمشاركة ثلاثة آلاف عسكري.. اختتام مناورات مشتركة بين تركيا وأذربيجان
اختتمت مناورات "مصطفى كمال أتاتورك 2023" العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة التركية والأذربيجانية بمشاركة ثلاثة آلاف عسكري، ونحو 130 دبابة ومدرعة، ونحو 100 مدفع، و20 مقاتلة ومروحية، بهدف تعزيز التفاعل والتنسيق بين جيشي البلدين.
بمشاركة ثلاثة آلاف عسكري.. اختتام مناورات مشتركة بين تركيا وأذربيجان
 تهدف المناورات إلى تعزيز التفاعل والتنسيق بين جيشي البلدين. / صورة: AA
25 أكتوبر 2023

اختتمت، الأربعاء، مناورات "مصطفى كمال أتاتورك 2023" العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة التركية والأذربيجانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، اختتام المناورات التي بدأت في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بنجاح.

وأشارت إلى أنها نفّذت المناورات بمشاركة القوات البرية والجوية ووحدات الصواريخ والمدفعية والقوات الخاصة الأذربيجانية، ووحدات من الجيش التركي.

ولفتت الوزارة إلى أن المناورات نفذت في العاصمة باكو، وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان، والمناطق المحررة من الاحتلال الأرميني.

وشارك في المناورات ثلاثة آلاف عسكري، ونحو 130 دبابة ومدرعة، ونحو 100 مدفع، و20 مقاتلة ومروحية، التي تهدف إلى تعزيز التفاعل والتنسيق بين جيشي البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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