قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان بثّه التلفزيون، الأربعاء، إن إسرائيل تستعد لشن هجوم بري على قطاع غزة، لكنه أحجم عن تقديم أي تفاصيل عن توقيت العملية أو أي معلومات أخرى.

وأفاد "نستعد لغزو بري ولن أخوض في تفاصيل"، مضيفاً أن القرار بشأن موعد دخول القوات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر سيتخذه مجلس وزراء الحرب.

وأكّد نتنياهو "نبذل كل ما بوسعنا لإعادة الرهائن إلى ديارهم.. ينبغي على المدنيين في غزة التحرك إلى جنوب القطاع".

وأضاف "سيكون عليَّ تحمل مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل وافقت على إرجاء الهجوم البري المتوقع على غزة حتى يتسنّى لواشنطن إرسال دفاعات صاروخية للمنطقة سريعاً لحماية قواتها هناك.

وذكر تقرير الصحيفة أن إسرائيل تأخذ في الاعتبار أيضاً الجهود التي تُبذل لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية الرامية لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وأضاف أن التهديدات التي تتعرض لها القوات الأمريكية تمثل مصدر قلق بالغ.

ويعتقد الجيش الأمريكي ومسؤولون آخرون أن قواتهم سيجري استهدافها في حال بدء العملية العسكرية البرية على غزة.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تُسارع لنشر نحو عشرة أنظمة دفاع جوي في المنطقة.

محلل: توقّع العملية البرية يعتمد على بايدن

في سياق متصل، قال المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هارئيل، إنه يمكن توقّع العملية البرية في غزة، ولكن توقيتها "يعتمد على الرئيس الأمريكي جو بايدن".

جاء ذلك في مقال كتبه هارئيل في صحيفة "هآرتس" بعنوان: "الغزو البري الإسرائيلي لغزة سيحدث، أما متى وكيف فيعتمد على بايدن".

وقال: "يمكننا أن نتوقع بحذر أنه ستكون هناك عملية برية إسرائيلية في قطاع غزة"، واستدرك: "لكن القوات الإسرائيلية ستدخل على الأقل أجزاء من غزة".

واعتبر هارئيل أنه "سيكون من الصعب للغاية على إسرائيل تحقيق أي إنجاز عسكري حقيقي ضد (حركة) حماس، من خلال الغارات الجوية فقط" التي تنفذها المقاتلات الإسرائيلية منذ 19 يوماً من دون توقف.

وقال: "إن شبه الإجماع في كل من الحكومة وهيئة الأركان العامة للجيش هو أن هناك حاجة لمناورات برية فعالة لإلحاق ضرر حقيقي بحماس، وإعادة بناء جزء من قوة الردع العسكرية الإسرائيلية التي تلقت ضربة خطيرة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، ومحاولة استعادة جزء من ثقة الجمهور بالجيش".

وأضاف: "مدى ووقت وطبيعة هذه المناورات ستُحدّد من المثلث المؤلف من الإدارة الأمريكية، ومجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، وضباط الجيش الإسرائيلي، وقد يقومون بتأجيلها لعدة أيام أخرى، أو حتى لفترة أطول".

وعن الدور الأمريكي، قال هارئيل: "اختيار التوقيت ومسرح العمليات والطريقة يجب أن يأخذ في الاعتبار التوقعات الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالجهود المستمرة لتحرير بعض الرهائن قبل التوغل الإسرائيلي".

وأشار إلى أن من بين الاعتبارات "خطر فتح جبهة ثانية مع حزب الله في لبنان، ومخاوف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أن العملية البرية يمكن أن تصبح مستنقعاً".

واعتبر هارئيل أن "المتغير الأكثر دراماتيكية في الصورة الاستراتيجية لهذه الحرب، مقارنة بالعمليات الأصغر بكثير التي جرى تنفيذها في الماضي، يتعلق بالتدخل الأمريكي".

وقال: "جاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لإظهار الدعم العلني لإسرائيل، لكنه سعى أيضاً إلى السيطرة على الوضع، وتقديم وجهات النظر الأمريكية قبل أن تتخذ إسرائيل أي قرار".

ونقل هارئيل عن مسؤولين بالجيش تأكيدهم أنه كانت هناك محادثات مفصلة مع الأمريكيين، بناء على الدروس التي تعلمها الجيش الأمريكي من حروبه في سوريا والعراق.

ولليوم الـ19 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 6546 فلسطينياً، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسناً، وأصابت 17439 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.