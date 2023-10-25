سياسة
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حظر جماعة طلابية تدعم فلسطين بفلوريدا.. وبرلين تدرس قيوداً على منح الجنسية
قرّر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، حظر جماعة طلابية مؤيدة للفلسطينيين، بينما أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية أن قانوناً يُدرس سيمنع من ارتكب أفعالاً معادية للسامية من الحصول على جنسية بلادها.
حظر جماعة طلابية تدعم فلسطين بفلوريدا.. وبرلين تدرس قيوداً على منح الجنسية
حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية ديسانتيس يحظر جماعة طلابية مؤيدة للفلسطينيين / صورة: AA
25 أكتوبر 2023

أمرت السلطات الجامعية في ولاية فلوريدا الأمريكية بالتعاون مع حاكم الولاية رون ديسانتيس الكليات بإغلاق منظمة طلابية مؤيدة للفلسطينيين لتصبح أول ولاية أمريكية تحظر جماعة دعمت هجوم حماس على إسرائيل.

وقالت السلطات الجامعية في ولاية فلوريدا إنه يجب تفكيك منظمة (ستيودنتس فور جاستس إن بالستاين) أو "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" في إطار "حملة" في الولاية التي يقودها الجمهوريون على مظاهرات الحرم الجامعي التي تقدم "تأييداً مضراً للجماعات الإرهابية".

وذكر مستشار السلطات الجامعية راي رودريجيز في مذكرة إلى قادة الجامعة "استناداً إلى دعم جماعة طلاب من أجل العدالة في فلسطين للإرهاب وبالتشاور مع الحاكم ديسانتيس، يجب إلغاء تلك الأنشطة الطلابية".

وأدى توتّر بين طلاب مؤيدين لإسرائيل ومؤيدين للفلسطينيين إلى مضايقات واعتداءات في الجامعات الأمريكية منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والقصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وانتقد إداريون في بعض الجامعات الأمريكية الجماعة الطلابية بعدما وصفت هجوم حماس بأنه "انتصار تاريخي للمقاومة الفلسطينية" ودعوا إلى "يوم للمقاومة" في 12 أكتوبر/تشرين الأول بمظاهرات في فروعها في أكثر من 200 كلية في أمريكا وكندا.

ألمانيا تدرس قيوداً جديدة على منح الجنسية

في سياق متصل، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الأربعاء إن قانوناً قيد الدراسة في البرلمان الألماني سيعني أن من ارتكبوا أفعالاً معادية للسامية لن يتمكنوا أبداً من الحصول على الجنسية الألمانية.

وقالت فيزر في بيان صدر بعد اجتماعها مع السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور: "مسودتنا لقانون الجنسية الجديد الذي سنبحثه الآن في البوندستاج بها استبعاد واضح لمعادي السامية".

وأوضحت أن السلطات الألمانية "شديدة اليقظة" فيما يخص مؤيدي حماس في ألمانيا، قائلة إن أي شخص يفعل ذلك "سيحاكم بقوة القانون الكاملة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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