هدد البرلمان الليبي الأربعاء، بالسعي نحو "وقف تصدير النفط والغاز" إلى الدول الداعمة لإسرائيل، في حالة عدم توقف الحرب على قطاع غزة الدائرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في بيان نشره متحدث مجلس النواب (البرلمان) عبد الله بليحق، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وأفاد البيان بأنه "في حالة عدم توقف المجازر التي يرتكبها هذا العدو الصهيوني، نطالب الحكومة الليبية بوقف تصدير النفط والغاز إلى الدولة المساندة لهذا الكيان".

كما طالب المجلس في بيانه، سفراء الدول الداعمة لإسرائيل "في جرائمها على قطاع غزة" بمغادرة الأراضي الليبية "فوراً".

وأدان "بأشد العبارات ما تفعله حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا بدعمها للكيان الصهيوني المحتل، في جرائمه على قطاع غزة".

ووصف البيان، الحرب الدائرة اليوم على قطاع غزة بأنها "حرب إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة والغرب في مواجهة شعب أعزل محاصر".

ولليوم التاسع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، استُشهد خلالها 6546 فلسطينياً، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسناً، وأُصيب 17439 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.

وقتلت حركة حماس، خلال الفترة ذاتها، أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.