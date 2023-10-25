سياسة
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مصر وتركيا تبحثان سبل إرسال المساعدات الإنسانية إلى  غزة
بحث وزير الصحة المصري، مع رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ورئيسة الهلال الأحمر التركي سبل إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وعقب اللقاء التقى الأخيران بالمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة بمصر.
مصر وتركيا تبحثان سبل إرسال المساعدات الإنسانية إلى  غزة
وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار يلتقي رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أوكاي ماميش في القاهرة / صورة: AFAD
25 أكتوبر 2023

التقى وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أوكاي ماميش ورئيسة الهلال الأحمر التركي فاطمة مريج.

وجرى اللقاء في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، الثلاثاء، وتناول الجانبان سبل إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي السياق اجتمع ماميش ومريج بالمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة بمصر إيلينا بانوفا، في إطار زيارتهما إلى القاهرة، عقب لقائهما بالوزير المصري.

ولليوم الـ19 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، استُشهد خلالها 6546 فلسطينياً، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسناً، وأُصيب 17439 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.

وقتلت حركة "حماس"، خلال الفترة ذاتها، أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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