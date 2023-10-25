أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن استهداف إسرائيل للصحفيين وعائلاتهم في غزة هي "أساليب إرهابية" تهدف لإسكات الحقيقة في غزة.

وتقدم ألطون عبر حسابه في منصة إكس بالتعازي للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح الذي فقد زوجته وابنه وابنته وعدداً من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وقال ألطون "لقد صدمنا بحادثة أخرى ضد العاملين في مجال الصحافة والأخبار، ونجد من الصعب التصديق أن ما جرى كان حدثاً عشوائياً، لأن إسرائيل تحاول منع ظهور الحقيقة من غزة".

وأوضح ألطون أن هذا النوع من الهجمات "يرقى إلى مستوى استخدام أساليب إرهابية ضد الصحفيين بهدف إسكاتهم".

وأضاف رئيس دائرة الاتصال "بينما يواصلون أساليب التخويف والإرهاب ضد المدنيين، يتجرأ بعض المسؤولين الإسرائيليين على انتقاد تركيا بشأن موقفنا المبدئي بشأن غزة".

وتابع "محاصرة ملايين المدنيين من دون السماح بالمساعدات الإنسانية هو أمر غير إنساني وهمجي. وننصح الحكومة الإسرائيلية بأن تعود إلى رشدها بشأن الجرائم التي ترتكبها بشكل يومي. وعليها أن تتقبل حقيقة أن مصدر الصراع هو الاحتلال المستمر".

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في منشوره "العالم أجمع لم يشهد فقط هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول ضد المدن الإسرائيلية فقط، بل شهد أيضاً هجمات إسرائيل العشوائية على المدنيين في غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 6000 مدني حتى الآن. محاصرة ملايين المدنيين دون السماح بالمساعدات الإنسانية هو أمر غير إنساني وهمجي".

وأكد ألطون أن إسرائيل لم يعد بإمكانها تشكيل الرأي العام الدولي "في وقت يشهد فيه العالم أجمع المجازر والفظائع في غزة".

وبيّن ألطون أنه لا يمكن لحملات العلاقات العامة "أن تغطي وحشية قتل المدنيين من دون أي اعتبار للقانون الدولي". مشيراً إلى أن مهاجمة الرئيس أردوغان لن تعود بفائدة على إسرائيل.

وحول موقف الرئيس التركي، قال ألطون "لطالما دعا الرئيس أردوغان إلى وقف التصعيد وإحلال السلام في أوقات الصراع. ولم يتردد قط في انتقاد أولئك الذين يرون أن لهم ما يبرر استهداف المدنيين الأبرياء بناء على أعذار واهية".

وجدد رئيس دائرة الاتصال الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات لتبادل الأسرى، مؤكداً ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة.

وختم ألطون منشوره بالقول "لقد أظهرت أحداث الأسبوعين الماضيين أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية هو أصل المشكلة، ولم يعد من الممكن تجاهله. ويجب على المجتمع الدولي أن يثني إسرائيل عن نهجها الحالي ويضغط من أجل التوصل إلى حل نهائي للصراع من خلال حل الدولتين".

ولليوم الـ19 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، استُشهد خلالها 6546 فلسطينياً، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسناً، وأُصيب 17439 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.