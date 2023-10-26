استشهدت صحفية فلسطينية مع طفلتها، فجر الخميس، جراء سلسلة غارات على قطاع غزة شنتها طائرات حربية إسرائيلية، بحسب إعلام فلسطيني رسمي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مقاتلات إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على منزل في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل الصحفية دعاء شرف وطفلتها.

وأشارت إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ قصفاً "عنيفاً" على مناطق "تل الهوا" و"الجوزات"، و"شارع النفق" بمدينة غزة.

وأوضحت أن غارة أخرى استهدفت محيط ملعب اليرموك وسط المدينة.

من جانبها، أعلنت "إذاعة صوت الأقصى"، في منشور على تلغرام، استشهاد الصحفية دعاء شرف، التي تعمل في الإذاعة مقدمة برامج، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتها.

ولليوم الـ 19 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسفرات عن استشهاد 6546 فلسطينياً، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت المقاومة الفلسطينية أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية.