سياسة
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وزيرة إسبانية تدعو أوروبا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، الدول الأوروبية إلى "قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفرض حظر على الأسلحة وعقوبات اقتصادية".
وزيرة إسبانية تدعو أوروبا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
وزيرة إسبانية تدعو أوروبا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل / صورة: AA
26 أكتوبر 2023

دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا، الدول الأوروبية إلى "قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفرض حظر على الأسلحة وعقوبات اقتصادية".

وقالت بيلارا في تدوينة عبر منصة "إكس" الثلاثاء: "دعونا نتحرك، لا يزال من الممكن وقف الإبادة الجماعية" في إشارة إلى الغارات التي تنفذها المقاتلات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أوقعت آلاف الشهداء من المدنيين.

ودعت الوزيرة الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل وطالبتها باتخاذ أربعة قرارات عاجلة هي "قطع العلاقات الدبلوماسية معها" و"فرض العقوبات الاقتصادية بشكل حاسم".

كما دعت إلى "حظر الأسلحة" و"تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية".

ولليوم التاسع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة، دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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