دشنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) حملة جمع تبرعات لفلسطين التي تتعرض لهجمات مكثفة من إسرائيل.

وفي منشور على منصة إكس الثلاثاء أعلنت آفاد إطلاق حملتها "يداً بيد من أجل فلسطين".

وقالت: "ندعوكم للمشاركة بحملة المساعدات التي أطلقناها لصالح إخواننا الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل الحياة تحت هجوم مكثف منذ أيام. نوصِّل تبرعاتكم إليهم".

وأضافت: "نشكر شعبنا العزيز الذي يقف دائماً إلى جانب المظلومين في كل الظروف".

وأرفقت بتدوينتها الحسابات المصرفية الممكن للمواطنين التبرع عبرها.

ولليوم العشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.