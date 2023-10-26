وقّعت تركيا مذكرة تفاهم مع السعودية للتعاون في المجالات المالية، تشمل إصلاحات في الضرائب، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أنه أجرى "مباحثات مثمرة" مع المستثمرين في العاصمة السعودية الرياض على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

جاء ذلك في تدوينة له الأربعاء عبر منصة إكس، حول زيارته للسعودية، آخر محطات جولته الخليجية.

وقال شيمشك إنه خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وقّع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات المالية بين البلدين.

وأفاد بأن مذكرة التفاهم هذه تشمل التعاون حول إصلاحات في مجالات المالية العامة والضرائب، وتغير المناخ المرتبط بالسياسات المالية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والسياسات المالية الوطنية، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتحسين التنسيق والتعاون الدوليين.

في سياق متصل أوضح شيمشك أنه التقى أيضاً وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وبحث معه فرص الاستثمار المحتمَلة بين البلدين.

وفي أغسطس/آب الماضي أبرمت شركات تركية وسعودية، اتفاقيات ومذكّرات تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية، خلال مراسم نُظّمَت في العاصمة السعودية الرياض، بهدف توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.

تأتي سلسلة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الشركات التركية والسعودية، بعد اتفاقية تعاون أبرمتها شركة "بايكار" المصنعة للطائرات المسيرة مع وزارة الدفاع في المملكة حول مسيرات "بيرقدار أقنجي" الهجومية، على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدينة جدة في يوليو/تموز الماضي. وتُعَدّ الاتفاقية المذكورة أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران بتاريخ الجمهورية التركية.