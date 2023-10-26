سياسة
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إطلاق نار في ولاية مين الأمريكية يخلّف 22 قتيلاً وعشرات الجرحى
أكّدَت السلطات المحلية بمدينة لويستون شماليّ الولايات المتّحدة، مقتل 22 شخصاً على الأقلّ وإصابة عشرات، إثر عملية إطلاق نار نفّذَها "مسلح خطير" في مواقع مختلفة بالمدينة. وتواصل السلطات في هذه الأثناء البحث عن المشتبه به.
إطلاق نار في ولاية مين الأمريكية يخلّف 22 قتيلاً وعشرات الجرحى
الصورة التي نشرتها السلطات للمشتبه به / صورة: AFP
26 أكتوبر 2023

قُتل 22 شخصاً على الأقلّ وأصيب آخرون بجروح، جراء إطلاق نار ليل الأربعاء في موقعين مختلفين في مدينة لويستون بولاية مين شماليّ الولايات المتّحدة.

وقال روبرت مكارثي، عضو مجلس بلدية مدينة لويستون، إنّ "السلطات أكّدت مقتل 22 شخصاً وإصابة عدد أكبر بكثير" بجروح في الهجوم الذي نفّذه، وفقاً لوسائل إعلام، مسلّح أطلق النار في صالة للبولينغ وفي مطعم وحانة، فيما أكّدت الشرطة أنّ مطلق النار لا يزال طليقاً.

وقالت شرطة مدينة لويستون في بيان إنّ المشتبه به في هذا الهجوم يُدعى روبرت كارد (40 عاماً)، وهو "مسلّح خطير".

وأرفقت الشرطة بمنشورها صورة للمشتبه به ظهر فيها رجل مسلّح ببندقية نصف آلية داخل صالة للبولينغ.

وقالت الشرطة مخاطبة الجمهور: "يُرجى الاتصال بسلطات إنفاذ القانون إذا كنتم على علم بمكان وجوده".

ووقعت عمليات إطلاق النار في ثلاثة مواقع مختلفة في المدينة، هي صالة للبولينغ، ومطعم، ومركز لوجستي لسوبر ماركت "وول مارت".

وحسب مكارثي، جاءت سيارات الإسعاف من سائر أنحاء وسط ولاية مين لنقل الجرحى، في حين استدعى مستشفي لويستون "كلّ موظف خارج الخدمة يمكنه التعامل مع هذا الأمر".

من جهته أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن الذي كان يقيم مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس الوزراء الأسترالي، اتّصل هاتفياً بحاكمة الولاية جانيت ميلز وباثنين من أعضاء مجلس الشيوخ وبعضو في الكونغرس المحلّي لتأكيد دعم الحكومة الفيدرالية لهم.

وطلبت السلطات من سكان المدينة ملازمة أماكنهم، ونشرت صورة لسيارة بيضاء وطلبت من المواطنين الاتصال بها إذا ما عثروا عليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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