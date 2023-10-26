أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، "هجوم إسرائيل" على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد تصريحات قال فيها إن "هجوم حماس لم يأتِ من فراغ، وإن هذه الهجمات لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة".

وقالت "التعاون الإسلامي" في بيان عبر منصة "إكس" إنها "تُدين بأشد العبارات، هجوم الاحتلال الإسرائيلي غير الأخلاقي وغير القانوني على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش"، معتبرةً ذلك "ابتزازاً سياسياً تمارسه ‎إسرائيل ضد منظمة ‎الأمم المتحدة وأمينها العام".

ورأت المنظمة أن خطاب غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي "ينسجم مع واجباته ومسؤولياته المتسقة مع القانون الدولي والإنساني، وكذلك ميثاق ‎الأمم المتحدة وقراراتها".

وأعربت عن "تقديرها الكبير للأمين العام، و لدور أجهزة الأمم المتحدة وجهودها الحثيثة على المستويات كافة، لوضع حد لجرائم الحرب التي يقترفها الاحتلال ‎الإسرائيلي ضد الشعب ‎الفلسطيني وأرضه ومقدساته".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد دعا غوتيريش، للاستقالة. كما ألغى اجتماعاً معه ورفع إصبعه في وجهه بغضب خلال جلسة الثلاثاء، وهو يعرض صوراً لقتلى إسرائيليين.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عن "صدمته" حيال ما وصفه بـ"تحريف" تصريحات أدلى قبل يوم بشأن حماس وأغضبت إسرائيل.

كان غوتيريش قد ندّد خلال كلمته أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، بـ"انتهاكات للقانون الدولي" في غزة، ودعا إلى وقف إطلاق نار فوري.

لكن ما أغضب إسرائيل قوله إنّ "الشعب الفلسطيني خضع على مدى 56 عاماً للاحتلال الخانق"، مشدداً على أهمية الإقرار بأن "هجمات حماس لم تأتِ من فراغ".

وأكد غوتيريش، الأربعاء، أنه "من الضروري وضع الأمور في نصابها، خصوصاً احتراماً للضحايا وعائلاتهم".

وأضاف: "لقد تحدثت عن مظالم الشعب الفلسطيني، وبذلك أعلنت أيضاً بوضوح، وهنا أقتبس، (مظالم الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تبرر الهجمات المروعة من حماس)".

ورفض سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان، هذا التفسير، ودعا غوتيريش إلى الاستقالة.

وقال إردان في بيان: "من العار على الأمم المتحدة ألا يتراجع الأمين العام عن تصريحاته، وألا يستطيع حتى الاعتذار عمّا قاله أمس".

واستنكر السفير استعمال غوتيريش عبارة "الفراغ"، مضيفاً: "كل شخص يفهم جيداً أن معنى كلماته هو أن إسرائيل مذنبة بسبب تصرفات حماس، أو على الأقل، أنها تعكس فهمه لـ(الخلفية) المؤدية إلى المذبحة".

وكان إردان قد هدد في وقت سابق برفض منح تأشيرات لمسؤولي الأمم المتحدة.

في المقابل، دافع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن غوتيريش، مستنكراً "الاعتداءات السخيفة التي يتعرّض لها".

وقال منصور إنّ الأمين العام هو "رمز الأمم المتّحدة، ويتمتّع بالقوة الأخلاقية ليكون قائداً للأمم المتحدة"، منوّهاً بـ"مو قفه الشجاع" وبالزيارة التي قام بها قبل أيام إلى رفح، نقطة العبور بين مصر وغزة لـ"المطالبة بمساعدة ملايين الفلسطينيين المحاصَرين" في القطاع.

ولليوم العشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.