كشف رفض أعضاء مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، مشروعي قرارين قدمتهما الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، وجود انقسامات وخلافات داخل المجلس.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، إنّ مشروع القرار الذي أعدّته بلادها يدعو إلى "توسيع سريع للمساعدات" للاستجابة لـ"الاحتياجات الإنسانية الرهيبة والملحّة للفلسطينيين في غزة".

وأضافت أنّ النصّ الأمريكي يؤكّد أيضاً "حقّ كلّ الدول في الدفاع عن النفس" ويدعو إلى "هدنات إنسانية".

لكنّ هذا النصّ سقط عندما طُرح للتصويت، إذ استخدمت ضدّه كلّ من روسيا والصين حقّ النقض كما صوّتت ضدّه الإمارات العربية المتّحدة في حين أيّدته عشر دول وامتنعت الدولتان الباقيتان عن التصويت.

ووصف السفير الصيني جون تشانغ، مشروع القرار الأمريكي بأنّه "غير متوازن إلى حدٍّ كبير، ويخلط بين الخير والشرّ".

وندّد نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا، بالنصّ الأمريكي "الذي يهدف في الأساس إلى دعم الموقف الأمريكي في المنطقة".

كانت موسكو قد انتقدت بشدّة مشروع القرار الأمريكي بسبب خلوّه من دعوة واضحة لـ"وقف إطلاق النار".

وشكر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، روسيا والصين على موقفيهما.

وجاء في بيان صادر عن المكتب السياسي: "يعبّر رئيس المكتب السياسي عن تقديره لجميع الدول داخل مجلس الأمن وخارجه التي طالبت بوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة".

وأضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال باحترام قواعد حقوق الإنسان وبتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق أهلنا في قطاع غزة خاصة وفلسطين عامة".

وإثر التصويت، أعربت السفيرة الأمريكية عن أسفها لموقفي روسيا والصين. وقالت: "على الرّغم من أن تصويت اليوم يمثّل انتكاسة، فإنّنا لسنا محبطين".

واتّهمت توماس-غرينفيلد روسيا بإعداد مشروع قرار بـ"سوء نيّة"، معتبرة أنّ النصّ الروسي "يرمي إلى تقسيم المجلس أكثر ممّا يرمي لتلبية احتياجات الإسرائيليين والفلسطينيين".

وبسقوط مشروع القرار الأمريكي، طُرح على التصويت مشروع القرار الروسي الذي يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" فوري.

لكنّ هذا النصّ فشل بدوره، إذ لم تؤيّده سوى أربع دول هي روسيا والصين والإمارات والغابون، فيما صوّتت ضدّه دولتان هما الولايات المتّحدة وبريطانيا وامتنعت الدول التسع الباقية عن التصويت.

وبرّرت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد، تصويتها ضدّ النصّ الروسي بقولها إنّ بلادها لا يمكنها أن تؤيّد نصّاً "لا يعترف مرة أخرى بحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وفي أقلّ من أسبوعين، رفض المجلس أربعة مشاريع قرارات بشأن هذه القضية.

وتسبّبت هذه الانقسامات العميقة في مجلس الأمن في إحباط لدى عدد من الدبلوماسيين الذين أعربوا عن استيائهم لعدم قيام المجلس بأيّ تحرّك فعّال.

وحسب مصدر دبلوماسي فقد حاولت فرنسا، من دون جدوى، إقناع روسيا والولايات المتّحدة بسحب نصّيهما قبل إحالتهما إلى التصويت.

وبالنيابة عن الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ستتولّى مالطا الآن إعداد مشروع قرار جديد.

وقالت سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرايزر: "لدينا واجب والتزام بالعمل".

والأسبوع الماضي، طرحت روسيا على التصويت مشروع قرار أول فشل في الحصول على الأصوات اللازمة لإقراره.

وحصل النصّ الروسي يومها على خمسة أصوات مؤيّدة فقط، في حين أنّ اعتماده يتطلّب تسعة أصوات على الأقلّ (بشرط ألا يَستخدم أيٌّ من الأعضاء الخمسة الدائمين حقّ النقض ضدّه).

وحصل مشروع قرار طرحته البرازيل على تأييد 12 دولة، لكنّ الولايات المتّحدة أسقطته باستخدام حق النقض ضدّه.

وفي مواجهة الانقسام الواضح في مجلس الأمن وحالة الشلل التي يعانيها، ستناقش الجمعية العامة للأمم المتّحدة ملف الحرب بين إسرائيل وحما س، يومَي الخميس والجمعة، علماً بأنّ قرارات هذه الهيئة غير مُلزمة، خلافاً لما هي عليه حال قرارات مجلس الأمن.

وبالنيابة عن المجموعة العربية، اقترح الأردن نصّاً يدعو بشكل خاص إلى "وقف فوري لإطلاق النار" ووصول المساعدات الإنسانية "دون عوائق" إلى قطاع غزة.

وأعلن السفير الفلسطيني رياض منصور، الأربعاء، أنّ الدول الأعضاء الـ193 في الجمعية العامّة ستصوّت على هذا النصّ "بعد ظهر الجمعة، ونأمل أن ننجح في السماح للجمعية العامة بأن تعمل، فيما مجلس الأمن مشلول".