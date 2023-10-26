شهِدَت الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث "الإسلاموفوبيا"، بما في ذلك الاعتداءات العنيفة والمضايقات عبر الإنترنت، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" الأربعاء، إنه تلقى 774 شكوى بشأن حوادث مدفوعة بالإسلاموفوبيا و"التحيز ضد الفلسطينيين والعرب"منذ أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حتى يوم الثلاثاء.

وأوضح المجلس أن هذا الرقم هو الأعلى منذ عام 2015، ويعادل 3 أضعاف متوسط ​​عدد الشكاوى لعام 2022 تقريباً مقارنة مع الفترة نفسها.

وأشار "كير" إلى تعرُّض فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاماً للاعتداء في بروكلين، إلى جانب تهديدات بالقتل تلقَّاها مسجد، وقتل طفل مسلم عمره 6 أعوام طعناً في إلينوي، وقالت السلطات الأمريكية إن الجاني استهدفه لأنه أمريكي من أصل فلسطيني.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية إنها تراقب التهديدات المتزايدة ضد اليهود والمسلمين وسط الصراع الدائر، فيما ندّد الرئيس جو بايدن بـ"معاداة السامية" و"الإسلاموفوبيا".

ولليوم العشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.