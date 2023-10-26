كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه طلب من رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "تخفيف حدة خطاب" شبكة الجزيرة الإعلامية بشأن الحرب في قطاع غزة.

وأبلغ بلينكن قادة المجتمع اليهودي الأمريكي، الاثنين، بهذا الأمر، حسبما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن 3 أشخاص حضرو ا الاجتماع.

وأوضح الوزير الذي زار الدوحة في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أنه طلب من الحكومة القطرية تغيير موقفها العلني من حماس.

وبيّن مصدر أن بلينكن طلب من القطريين كذلك "خفض حجم تغطية الجزيرة لأنها مليئة بالتحريض ضد إسرائيل"، موضحاً أن الوزير بدا أنه يتحدث عن شبكة الجزيرة بنسختها العربية وليست الإنجليزية.

ولم يَصدر تعليق فوري من قطر بشأن تقرير الموقع الأمريكي، حتى الآن.

ومساء الأربعاء، أوردت الجزيرة نبأ "استشهاد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته، بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً نزحوا إليه، في مخيم النصيرات وسط القطاع".

وأذاعت الشبكة صوراً للدحدوح، وهو يُلقي نظرة الوداع على ابنه، فيما التفّ حوله عدد من المواطنين الذين قدموا له العزاء.

وقال الدحدوح: "هذه دموع الإنسانية فقط، لا دموع الجُبن والانهيار، وليخسأ الاحتلال".