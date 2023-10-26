اعتصمت مجموعة من اليهود المؤيدين للسلام الأربعاء، في غرف لأعضاء بالكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وينتمي المحتجون إلى منظمات مدنية يهودية مؤيدة للسلام، منها "الصوت اليهودي من أجل السلام" (JVP) وحركة "إن لم يكن الآن" (IfNotNow).

وتسلل المحتجون إلى غرف بعض السيناتورات، من بينهم بيرني ساندرز السيناتور المستقلّ عن ولاية فيرمونت، وحكيم جيفريز السيناتور الديمقراطي عن نيويورك، ونفذوا اعتصاماً فيها.

وتدخلت شرطة الكونغرس لفضّ الاعتصامات وألقت القبض على 49 محتجّاً على الأقلّ، تَبيَّن أنهم دخلوا كزوار من أبواب مختلفة إلى مبنى الكونغرس.

من جهة أخرى تَجمَّع متظاهرون يهود في ساحة "كولومبوس سيركل" بالعاصمة وقت الظهيرة ونظموا مسيرة تضامن مع فلسطين، ورفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات المناهضة للحرب.

وردّد المتظاهرون هتاف "دعوا غزة تَعِش"، وأغاني تدعو إلى السلام بالعبرية والإنجليزية، معربين عن دعمهم لزملائهم الذين وقفتهم الشرطة في مبنى الكونغرس.

وقالت روز إسبينولا، إحدى المحتجات، إن المتظاهرين يدعون الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بذل ما بوسعهما لوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وأضافت: "نحن اليهود نقول لأعضاء الكونغرس إن حدادنا ليس سلاحاً بأيديهم، وهجمات حماس لن تكون مبرراً لقتل الأبرياء".

ولليوم العشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.