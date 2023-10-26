أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، أن المجلس الوزاري الحربي "كابينت الحرب" برئاسته، سيحدّد بالإجماع توقيت الدخول البري إلى قطاع غزة، بالتعاون مع رئيس أركان الجيش.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي نقلته هيئة البثّ الإسرائيلية: "وضعنا هدفين للحرب: تصفية حماس من خلال تدمير قدراتها العسكرية والسلطوية، وبذل كل ما يمكن لإعادة المختطَفين".

وأشار إلى استعداد جيشه لعملية برية لم يحدد موعدها أو "الاعتبارات التي ستؤخذ في الحسبان ومعظمها غير معروف للجمهور".

تحقيق في الإخفاق الإسرائيلي

في السياق نفسه أعلن نتنياهو أنه سيُحقَّق في "الإخفاق" (في صد هجوم حماس الذي استهدف مستوطنات غلاف غزة) بشكل كامل، متابعاً: "سيكون على الجميع تقديم الإجابات، بمن فيهم أنا، لكن كل هذا سيحدث فقط بعد الحرب".

كان نتنياهو امتنع سابقاً عن تحمل مسؤولية الفشل في توقع وصد هجوم حماس، فيما أعلن مسؤولون إسرائيليون وقادة أجهزة أمنية أنهم يتحملون مسؤولية ما جرى.

والاثنين أبرزت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أزمة ثقة حقيقية بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي، على خلفية مجريات الأحداث في غزة، والمسؤولية عن فشل التنبؤ بهجوم بحماس.

وفي إسرائيل حكومة عامة، ومجلس وزاري مصغَّر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينت"، والمجلس الوزاري الحربي "كابينت الحرب".

ويتكون "كابينت الحرب" من نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وعضوَي المعارضة اللذين انضمَّا إلى حكومة الطوارئ هما بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

توغل محدود

ميدانياً أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته البرية نفّذت عملية في نطاق شمال قطاع غزة اليوم الخميس وهاجمت عدة أهداف تابعة لحركة حماس ثم انسحبت، في ما وصفته إذاعة الجيش بأنه أكبر توغل في أثناء الحرب الدائرة في الوقت الراهن.

وأظهر مقطع مصور بثّه الجيش للعملية التي نُفّذَت في الليل تَحرُّك عربات مدرعة عبر منطقة حدود رملية. وشوهدت جرافة تهدم جزءاً من تبة مرتفعة ودبابات تطلق قذائف وانفجارات بجوار أو بين صف من المباني المهدمة.

وذكر بيان الجيش المنشور على الإنترنت أن التوغل جرى استعداداً للمراحل المقبلة من القتال، في إشارة محتمَلة إلى الاجتياح كبير النطاق الذي يهدّد القادة الإسرائيليون بتنفيذه في إطار الحرب.

وأضاف البيان: "انسحب الجنود من المنطقة بعد ذلك وعادوا إلى الأراضي الإسرائيلية". وبدأت إسرائيل توغلات برية محدودة يوم الأحد مع دخول الحرب أسبوعها الثالث.

وفي هذه الأثناء يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المركَّز على القطاع المحاصر البالغة مساحته 362 كيلومتراً مربعاً وعدد سكانه 2,4 مليون نسمة.

ولليوم العشرين على التوالي تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.