حذّر الرئيس الروسي بوتين، اليوم (الأربعاء)، في تصريحات أدلى بها في اجتماع في الكرملين مع زعماء دينيين روس من عقائد مختلفة، من أن الصراع الإسرائيلي-الفلسطينييني قد يتخطى حدود الشرق الأوسط. وقال إنه من الخطأ معاقبة نساء وأطفال وشيوخ أبرياء في غزة بسبب أشخاص آخرين.

وأضاف أن إراقة الدماء في المنطقة لا بد أن تتوقف، وأنه أبلغ زعماء العالم في مكالمات هاتفية بأنه إذا لم يحدث ذلك فقد يندلع صراع أوسع بكثير.

وتابع: "مهمتنا الرئيسية وقف إراقة الدماء والعنف... وإلا فسيكون مزيد من تصعيد الأزمة محفوفاً بعواقب وخيمة وخطيرة ومدمرة. ليس فقط للشرق الأوسط. بل قد يتخطاه".

وقال بوتين إن بعض القوى تسعى لاستثارة تصعيد أكبر واستدراج أكبر عدد من الدول والشعوب إلى الصراع، للتسبب في "موجة فوضى وكراهية متبادلة ليس فقط في الشرق الأوسط، ولهذا يحاولون اللعب على المشاعر القومية والدينية للملايين".

وأكد أن موسكو تدعم حل الدولتين وهو ما وصفه بالسبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد، لكنه أوضح أنه يعتقد أن إسرائيل مخطئة بمواصلتها قصف غزة.

كوريا الشمالية تُدين قصف المستشفى

في سياق منفصل اتهمت الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة أنبائها المركزية، إسرائيل بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول، قائلةً إنها ارتكبت ​​جريمة حرب برعاية أمريكية.

وحمَّل متحدث الوزارة الولايات المتحدة مسؤولية "إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لذبح الفلسطينيين دون قلق" بتزويدها بالأسلحة والدعم العسكري، ونشر حاملات الطائرات في الشرق الأوسط، ما يُظهر أن الولايات المتحدة شريك تواطأ في الإبادة الجماعية الإسرائيلية وشجَّعها".

ولليوم العشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفةً آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.