أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الخميس، لبحث الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والانتهاكات الخطيرة المتزايدة لحقوق الإنسان في المنطقة.

وحسب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أكد أردوغان خلال الاتصال أن الهجمات الإسرائيلية على غزة، التي لا مكان لها في أي نص مقدس، بلغت مستوى المذبحة، وأن تجاهل المجتمع الدولي لما يحدث هو عار على الإنسانية، وأن على جميع الدول أن يرفعوا أصواتهم ضد هذه المأساة الإنسانية.

وشدّد الرئيس التركي على أن السلام الدائم في المنطقة، التي تضم الأماكن المقدسة للديانات السماوية الثلاث، لن يكون ممكناً إلا من خلال إنشاء دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة المتكاملة جغرافياً على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن تركيا تبذل جهوداً كبيرة لتوصيل المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، داعياً الجميع إلى دعم هذه الجهود بنشاط لضمان توصيل المساعدات بلا انقطاع إلى المدنيين الأبرياء.

كان بابا الفاتيكان فرانسيس أعرب عن حزنه حيال قصف مستشفى وكنيسة في قطاع غزة.

وقال في كلمة ألقاها الأحد من نافذة مكتبه المطلّة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، إنه "يفكّر" في الأحداث التي تشهدها فلسطين وإسرائيل، معرباً عن حزنه وقلقه البالغَين إزاء ذلك.

وعبّر عن تضامنه مع "جميع من يتألم، ومع الرهائن، والجرحى، والضحايا"، كما أعرب عن حزنه وألمه "إزاء قصف المستشفى الأهلي المعمداني وكنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة".