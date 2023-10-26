أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى 7028 فلسطينياً، بينهم 2913 طفلاً و1709 سيدة و397 مسناً، إضافةً إلى إصابة 184 84 مواطناً بجراح مختلفة.

وأشار المتحدث باسم وزارةالصحة الفلسطينية أشرف القدرة، إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 43 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 481 شهيداً غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه آمن".

ولفت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد إبقاء المنظومة الصحية في حالة انهيار تام جرّاء تعنّته في إدخال الوقود والاحتياجات الطبية الطارئة". وحذر القدرة من "كارثة صحية جراء تحول المستشفيات إلى مراكز إيواء تضم عشرات آلاف النازحين في ظروف غير صحية تسببت في انتشار الأوبئة والأمراض المُعدية".

وطالب "الجهات كافة بإجراءات عاجلة وفاعلة لإنقاذ المنظومة الصحية المنهارة واستعادة وظائفها في علاج آلاف المرضى والمصابين". ودعا القدرة لـ"فتح معبر رفح البري كالمعتاد وإدخال المساعدات الطبية والوقود والوفود الطبية وخروج الجرحى والمرضى".

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المؤسسات الصحية بشكل مباشر وعمد إلى تهديد كل المستشفيات بالقصف إذا لم تُخلَ وأخرج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

وأشارت الوزراة إلى أنها تعاني عجزاً كبيراً في الكادر البشري الذي استهدف الاحتلال جزءاً كبيراً منه وشُرّد جزء كبير آخر الأمر الذي حال دون قدرة الكادر البشري على الوصول إلى المرافق الصحية.

وأضافت: "في الوقت الذي ضوعفت فيه القدرة السريرية نتيجة العدد الهائل للجرحى جراء العدوان، أصبحنا نتعامل مع هذه القدرة السريرية الممتدة بكادر بشري لا يتجاوز 30% من الكادر الأصلي".

وأدى استهداف المنظومة الصحية إلى تضرر 57 مؤسسة و استشهاد 73 من الطاقم الطبي وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة، كما تلقّت الصحة 1650 بلاغ عن مفقودين، منهم 940 طفل لا يزالون تحت الأنقاض.

وأكدت الصحة أن أكثر من 150 عائلة فقد كل منها أكثر من 10 شهداء من أفرادها من بين مجازر العائلات، مشيرة إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 731 مجزرة بحقّ العائلات راح ضحيتها أكثر من 4807 شهداء ولا يزال ضعف ذلك تحت الأنقاض.

وأظهرت الإحصائيات أن 65% من ضحايا الأسبوع الجاري كانوا في جنوبيّ قطاع غزة الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه آمن.

قصف متواصل

وفي اليوم العشرين من حربها على غزة، نفّذَت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية فجر الخميس قصفاً على مناطق متفرقة من قطاع غزة. واستُشهد 17 فلسطينياً على الأقل وأُصيبَ نحو 100 آخرين، إثر قصف إسرائيلي لمنزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في مدينة رفح جنوبيّ القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وقال مدير مستشفى ناصر في خان يونس ناهض أبو طعيمة، إن المستشفى استقبل منذ منتصف الليلة الماضية حتى الآن 77 شهيداً، جُلّهم من الأطفال والنساء. وأضاف أن المستشفى أصبح ملجأ مزدحماً للنازحين هرباً من القصف الإسرائيلي. وحذّر من أن نقص الوقود يهدّد حياة الأطفال الخدج ومرضى العناية المركزة في مستشفى ناصر.

وأفادت وزارة الداخلية بغزة استشهاد 7 شهداء وعشرات الإصابات جراء القصف الإسرائيلي على منطقة الضهرة بخان يونس، كما قالت وسائل إعلام فلسطينية إنه جرى "انتشال 23 شهيداً من تحت أنقاض منزل عائلة الأسطل بخان يونس والبحث مستمر عن مفقودين.

وأضافت: "استمر القصف المدفعي شرق المغازي، واستُهدف منزل لعائلة الوحيدي في وادي غزة، كما استُشهد اثنان باستهداف مجموعة مواطنين من عمال مزارع الدجاج قرب مقبرة البريج شرق مخيم البريج، وقصف طيران الاحتلال محيط مسجد الهدى مقابل مدينة الشيخ زايد شمال غزة وهناك عدد من الإصابات، ومنطقة اللبابيدي وطموس ومقبرة الشيخ رضوان، ومنطقة دوار أبو الجدران في مشروع بيت لاهيا شمال غزة".

كما هدم طيران الاحتلال منزلين لعائلة "أبوحصيرة" و"عبد اللطيف" على رؤوس ساكنيهما في شارع النفق وسط مدينة غزة ويوجد شهداء وإصابات.

"لا مكان آمنا في غزة"

حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية الخميس من أنه "لا مكان آمن في غزة" بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكدت لين هاستينغز في بيان أن "الإنذارات المسبقة" التي وجهها الجيش الإسرائيلي إلى السكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع "لا تُحدِث أي فرق". وأضافت: "لا مكان آمن في غزة".

وأشارت هاستينغز إلى أن الجيش الإسرائيلي "يواصل تحذير سكان مدينة غزة بأن الذين يبقون في منازلهم يعرضون أنفسهم للخطر". وتابعت "حين تُقصَف طرق الإجلاء، حين يكون الناس في الشمال كما في الجنوب معرَّضين للأعمال الحربية، حين لا تتوافر المقومات الأساسية للاستمرار، وحين لا يكون للعودة أي ضمانة، لا يُترك للناس سوى خيارات مستحيلة".

ولليوم العشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي بينهم 309 جنود، وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت 224 إسرائيليّاً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.