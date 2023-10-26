سياسة
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وزارة الدفاع التركية: المساعدات لغزة مستمرة.. وندعو إسرائيل لوقف هجماتها
أشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن أنقرة لا تزال تدعو إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين في غزة فوراً، إضافةً إلى إنشاء ممر إنساني، وقالت إن المساعدات التركية لغزة مستمرة.
وزارة الدفاع التركية: المساعدات لغزة مستمرة.. وندعو إسرائيل لوقف هجماتها
وزارة الدفاع التركية: المساعدات لغزة مستمرة.. وندعو إسرائيل لوقف هجماتها / صورة: AA
26 أكتوبر 2023

قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن أنشطة المساعدات التركية والرحلات الجوية إلى قطاع غزة مستمرة، مشيرةً إلى أنها مهتمة بأن تصل المواد إلى القطاع.

وأضافت المصادر إلى أنّ ثمة مشكلة لا تزال تعترض إدخال المساعدات إلى غزة، "ولكن ستستمر أنشطة المساعدات في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والصحة والداخلية".

وأوضحت أن الرئيس أردوغان أكد أن "تركيا لن تتراجع أبداً عن تحمل المسؤولية، ولذلك أنجزت قواتنا المسلحة التركية بنجاح جميع المهام الموكلة إليها حتى الآن".

وقالت: "نحن كتركيا، نواصل جهودنا لوقف إراقة الدماء والتوصل إلى وقف إطلاق النار والسلام، كما تنشط وسائلنا وقدراتنا العسكرية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة".

وأشارت إلى أن تركيا لا تزال تدعو إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين في غزة فوراً، إضافةً إلى إنشاء ممر إنساني على الفور لتلبية الاحتياجات العاجلة في غزة، كما يجب السماح بدخول المواد الضرورية وخروج المصابين دون قيود.

يشار إلى أن تركيا أرسلت حتى الآن 9 طائرات إلى مصر، تحمل مساعدات إنسانية ومستلزمات طبية ومستشفى ميدانياً، في مسعى لإيصالها إلى قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 20 يوماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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