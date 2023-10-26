سياسة
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بسبب دعم غزة.. بنزيما متهم بصلاته بـ"الإخوان" وعطال موقوف سبع مباريات
بسبب منشوراته الداعمة لفلسطين، صرح وزير الداخلية الفرنسي بأن اللاعب كريم بنزيما له صلات بجماعة الإخوان المسلمين. كما وقف الدوري الفرنسي اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال سبع مباريات بسبب منشور داعم للفلسطينيين ضد هجمات جيش الاحتلال على غزة.
بسبب دعم غزة.. بنزيما متهم بصلاته بـ"الإخوان" وعطال موقوف سبع مباريات
وزير الداخلية الفرنسي يتهم كريم بنزيما بأن له صلات بجماعة الإخوان المسلمين / صورة: Reuters
26 أكتوبر 2023

اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الأربعاء، نجم ريال مدريد الإسباني السابق والاتحاد السعودي الحالي كريم بنزيما بأن له صلات بجماعة الإخوان المسلمين، وأصرّ على أن منشوراته "الانتقائية" على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت أنه يخفي شيئاً ما.

ووجه دارمانان، اليميني المتشدد، هذا الاتهام الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن بنزيما دعمه لسكان غزة في أثناء القصف الإسرائيلي لها.

وقال دارمانان إن بنزيما لديه "مسؤولية مجتمعية غير عادية"، مضيفاً أمام جمهور من قادة الجالية الفرنسية خلال زيارة أبو ظبي: "قد تتساءل عن سبب ردّ فعل وزير الداخلية على تغريدة لاعب كرة قدم، لكن عندما يمسّ 20 مليون شخص أعتقد أن دوري هو إدانة ذلك".

وبعد نشر بنزيما على موقع إكس دعواته من أجل "ضحايا التفجيرات الظالمة"، زعم دارمانان الأسبوع الماضي أن بنزيما "له علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين"، وأصر محامي بنزيما على كذب هذا الادعاء.

وقف عطال 7 مباريات بسبب دعم غزة

وعاقبت اللجنة التأديبية التابعة للدوري الفرنسي الأربعاء، اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال مدافع نادي نيس بالوقف سبع مباريات بسبب منشور داعم لفلسطين ضد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الموقع الإلكتروني لشبكة RMC SPORT الفرنسية إن عقوبة الوقف لمدة 7 مباريات سيبدأ سريانها اعتباراً من 31 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يعني غياب اللاعب عن مباريات فريقه حتى نهاية عام 2023.

ونشر عطال (27 عاماً) على حسابه بمنصة إنستغرام مقطع فيديو لأحد الدعاة وهو يدعو إلى "يوم أسود لليهود"، قبل أن يسارع اللاعب بحذف المنشور بعد أن أحدث جدلاً واسعاً، وحُقّق معه بدعوى "الدفاع عن الارهاب" و"معاداة السامية".

ورغم اعتذار عطال فإن ناديه قرر في 18 أكتوبر/تشرين الأول الحالي وقفه حتى إشعار آخر، وأحال مجلس الأخلاقيات الوطني في الاتحاد الفرنسي للعبة، الأمر إلى اللجنة التأديبية في الرابطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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