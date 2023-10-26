بلغت ميزانية الحرب الإسرئيلية على غزة مليارات الشيكلات يومياً (الدولار يساوي 4.2 شيكل)، بما في ذلك شراء أسلحة ودفع تكاليف مئات آلاف من جنود الاحتياط، حسبما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الخميس.

وأضافت الصحيفة أن "الجيش اشترى معدات على نطاق غير مسبوق لاحتمال نشوب حرب متعددة الجبهات في نفس الوقت الذي تُنفذ فيه العملية البرية المخطط لها في غزة".

وتخشى إسرائيل والولايات المتحدة احتمال دخول إيران وجماعات موالية لها في دول عربية، كـ"حزب الله" اللبناني، على خط المواجهة، لو شن جيش الاحتلال هجوماً برياً على غزة، للقضاء على حماس، حسب الصحيفة.

وتابعت الصحيفة: "إنها عملية تسليح مهمة لم يعرف الجيش الإسرائيلي مثيلاً لها خلال المعارك، بعشرات الآلاف من الصواريخ والقنابل والرادارات وأجهزة الرؤية الليلية وأجهزة الراديو والمركبات والطائرات من دون طيار وأنواع مختلفة من الأسلحة التي تُنقل جواً إلى إسرائيل على مدار الساعة".

و"بناءً على طلب وزارة الدفاع، جمَّدت الصناعات الدفاعية في إسرائيل عقود إنتاج وتوريد ذخائر لجيوش أجنبية بمليارات الدولارات، مع تفعيل بند خاص في العقود يسمح بنقل الذخائر إلى الجيش الإسرائيلي في حالة الطوارئ"، وفقاً للصحيفة.

وتابعت: "في حالات أخرى كثيرة، اتصل مديرو وزارات الدفاع في دول أوروبية كثيرة (لم تحددها) بزميلهم إيال زامير (مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية) ووافقوا على إعادة أسلحة كثيرة اشتروها من الصناعات الإسرائيلية قبل توريدها إلى جيوشهم".

وأكدت الصحيفة أن "ميزانية الحرب تُقدر بمليارات الشيكلات يومياً، صافية من النفقات الأساسية. فيما، حسب مصدر في المؤسسة الأمنية، هناك محاولة لعدم نشر المبلغ الدقيق حتى لا يلحق المزيد من الضرر بالتصنيف الائتماني لإسرائيل في العالم".

وأضافت أنه "في هذه المرحلة، يعتزم الجيش الاحتفاظ بجنود الاحتياط البالغ عددهم 300-350 ألفاً الذين جنَّدهم قبل ثلاثة أسابيع على الأقل حتى يناير/كانون الثاني (المقبل)".

تراجُع أسهم ببورصة إسرائيل

وتراجعت أسهم أكبر خمسة بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب بنسبة 20 بالمئة، منذ بداية 8 أكتوبر/تشرين أول الجاري، حتى نهاية جلسة أمس (الأربعاء)، وذلك على أثر الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

جاء ذلك، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن بورصة تل أبيب في ختام جلسة الأربعاء، التي أشارت إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، خصوصاً البنوك العاملة في السوق المحلية.

وبعد أن حققت البنوك الإسرائيلية المدرجة أرباحاً بلغت 14 مليار شيكل (3.5 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023، تتجه في الربع الأخير من 2023 إلى مواجهة تراجع في الأرباح.

ووفق بيانات البورصة، فقد تراجع مؤشر البنوك في البورصة بنسبة تجاوزت 6 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنةً مع إغلاق آخر جلسة في 2022، وهي نسبة تراجع لم تُسجل منذ جائحة كورونا عامَي 2020 و2021.

وتأثرت أسهم البنوك الخمسة الأكبر في إسرائيل خلال الأحداث وتراجعت بنسبة 20 بالمئة، وهي: بنك لئومي، وبنك هبوعليم، وبنك ديسكونت، وبنك مزراحي تفاهوت، وبنك إسرائيل الدولي الأول.

ومنذ بداية الحرب، انخفض سهم لئومي بنسبة 22 بالمئة، وانخفض سهما ديسكونت وإسرائيل الأول بنسبة 20.4 بالمئة، وانخفض سهم هبوعليم بنسبة 18 بالمئة، وانخفض سهم مزراحي تفاحوت بنسبة 17.1 بالمئة.

ويورد تقرير أوردته صحيفة غلوبس، المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، أنه من غير المرجح أن يكون هذا هو القاع بالنسبة للبنوك الخمسة، وكلما طال أمد القتال زاد عدد المستثمرين الذين يبيعون أسهمهم في البنوك.

ونقلت الصحيفة عن ألون غليزر، نائب رئيس الأبحاث في شركة Leader Capital Markets، قوله: "يجب عليك الفصل بين وضع البنوك وما يحدث لأسهمها".

وأضاف: "إن انخفاض قيمة الأسهم هو نتيجة لأمرين، الزيادة المتوقعة في المخاطر، وهو أمر واضح الحدوث، والمستثمرين الأجانب الذين يبيعون أسهم البنوك، وهي خطوة مفهومة جداً من جانبهم".