قال مركز مكافحة التضليل التابع للرئاسة التركية الخميس، إن ادعاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط صامويل فيربيرغ، أن "المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة تسرقها حماس" ليس صحيحاً.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع X أن مذيع قناة الجزيرة مباشر أحمد طه سأل فيربيرغ في سياق مقابلة قائلاً: "هل تثبت أي معلومات أو وثيقة هذه الادّعاءات؟"، لكن فيربيرغ لم يتمكن من دعم ادعائه.

وأشار إلى أن منظمات الأمم المتحدة هي من يشرف على تخزين وتوزيع المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

وقال المركز التركي إن بيان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الصادر في 23 أكتوبر/تشرين الأول يدحض ادعاءات فيربيرغ.

وأكد أن "المساعدات التي تدخل غزة تقع تحت سيطرة الأونروا لا حماس".

كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أعلنت أن فرق الأونروا استقبلت 54 شاحنة مساعدات عند دخولها غزة، وخُزنت ووُزّعَت بالتعاون مع المنظمات الأممية الأخرى.

وفي وقت سابق قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن مركز مكافحة التضليل بتركيا يلعب دوراً بالغ الأهمية في فضح حملات التضليل والمعلومات الكاذبة في إطار الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.