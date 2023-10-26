استنكر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة على خلفية القصف الإسرائيلي المستمر منذ 20 يوماً، وخاطب العالم قائلاً: "التاريخ سيحاكمنا جميعاً ما لم يُنفذ وقف لإطلاق النار في غزة".

جاء ذلك في مقال للازاريني، نشرته الخميس صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وقال لازاريني: "منذ أكثر من أسبوعين تخرج من غزة صور لا تطاق، تكشف عن مأساة إنسانية، وسوف يتساءل التاريخ لماذا لم يكن لدى العالم الشجاعة للتصرف بحسم، ووقف هذا الجحيم الأرضي".

وأضاف: "تُقتل النساء والأطفال وكبار السن، وتقصف المستشفيات والمدارس. لم يسلم أحد، ولا مكان آمناً في غزة".

وأكد المفوض الأممي أن قطاع غزة "تحول إلى أكبر سجن مفتوح في العالم على خلفية الحصار المفروض عليه منذ نحو 17 عاماً، إلى مقبرة لسكان محاصرين بين الحرب والحصار والحرمان".

كما أدان مفوض "الأونروا" في مقاله، تحذيرات الجيش الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، مشيراً إلى أن الجيش "يطالب الفلسطينيين بالانتقال إلى جنوب القطاع، ومع ذلك تستمر الغارات في الجنوب".

وأوضح أن الأونروا فقدت بشكل مأساوي 35 من موظفيها، لافتاً إلى أن عديداً من موظفي الوكالة الأممية "قتلوا في أثناء وجودهم في منازلهم مع عائلاتهم".

وأكد لازاريني أن منشآت الأونروا في قطاع غزة "لم تعد آمنة" على خلفية الأضرار التي طالتها إثر الغارات الإسرائيلية.

وتابع: " قُتل عديد المدنيين الذين كانوا يحتمون داخل منشآتنا في غزة بشكل مأساوي"، مشيراً إلى تعرّض 40 مبنى تابعاً للأونروا في قطاع غزة بينها مدارس ومستودعات، لأضرار إثر الغارات الإسرائيلية.

ولفت لازاريني في مقاله إلى وجود نحو 600 ألف شخص في 150 منشأة تابعة للأونروا، نزحوا من مناطقهم ومنازلهم بسبب الغا رات الإسرائيلية.

وقال إن هؤلاء النازحين "يعيشون في ظروف غير صحية، في ظل محدودية توافر المياه النظيفة، وقليل من الطعام والأدوية".

وأردف: "الأمهات لا يعرفن كيف يمكنهن تنظيف أطفالهن، وتدعو النساء الحوامل ألا يتعرضن لمضاعفات في أثناء الولادة، لأن المستشفيات ليس لديها القدرة على استقبالهن".

وشدد لازاريني على أن ما فعلته حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، "لا يبرر الجرائم المستمرة (ترتكبها إسرائيل) ضد السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك أطفالها البالغ عددهم مليون طفل".

ترحيب مبالغ فيه

وفيما يتعلق بدخول عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، انتقد لازاريني الترحيب المبالغ فيه بهذا الإنجاز.

وأكد أن هذه الشاحنات "تمثل تدفقاً ضئيلاً، ولا تلبي احتياجات الوضع الإنساني الصعب".

وكشف مفوض الأونروا، عن أن غزة كانت تتلقى نحو 500 شاحنة من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات يومياً قبل 7 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري، بما في ذلك 45 شاحنة وقود لتشغيل سيارات القطاع ومحطات تحلية المياه والمخابز.

وحتى صباح اليوم، بلغ العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح البري، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة 74 شاحنة.