دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، المستثمرين في تركمانستان إلى الاستفادة من الفرص التي تقدمها بلاده.

جاء ذلك في كلمة ألقاها كاجر الخميس خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي-التركمانستاني بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.1 مليار دولار عام 2022، مشيرا إلى أن هدفهم يتمثل في رفعه إلى 5 مليارات دولار في أسرع وقت ممكن.

وأكد الوزير أنهم يهدفون إلى زيادة عدد المستثمرين الأتراك في تركمانستان.

وأشار إلى أن قيمة المشاريع التي تعهدتها شركات الإنشاءات التركية في تركمانستان حتى اليوم تجاوزت 50 مليار دولار.

وأضاف: "ندعو أصدقاءنا التركمانستانيين إلى الاستثمار أكثر في تركيا، والاستفادة من الفرص التي تقدمها بلادنا".

تركمانستان: نستهدف رفع العلاقات الاقتصادية مع تركيا إلى مستوى نوعي

من جانبه، قال رئيس تركمانستان سردار بردي محمدوف، خلال مشاركته في المنتدى، إن بلاده تهدف لرفع العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا إلى مستوى جديد من حيث النوعية.

ونوّه إلى المستقبل الواعد لقطاع النقل والاتصالات، لافتاً إلى أنهم يهدفون إلى إنشاء "مركز لوجيستي" مشترك بإسهام من الشركات الخاصة والحكومية لتعزيز التعاون في هذا المجال.

وشدد بردي محمدوف، على أهمية القطاع الزراعي، مقترحاً تطوير التعاون وتبادل الخبرات مع تركيا في مجالات زيادة الإنتاجية وتطوير قطاع البذور وتطبيق التقنيات الجديدة.

وأكد استعداد بلاده لإقامة تعاون قائم على المنفعة المتبادلة مع الشركات التركية المتخصصة في هذا الاتجاه.

واقترح رئيس تركمانستان تطوير التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا، معرباً عن اعتقاده بضرورة إقامة تعاون بين الشركات المتخصصة في البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.