سياسة
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دول عربية ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتطالب بوقف إطلاق النار بغزة
أصدر عدد من الدول العربية، من بينها السعودية وقطر ومصر والأردن بياناً مشتركاً عقب " قمة القاهرة للسلام"، طالب فيه مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة.
دول عربية ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتطالب بوقف إطلاق النار بغزة
البيان المشترك صدر في أعقاب " قمة القاهرة للسلام" / صورة: AP
26 أكتوبر 2023

طالبت 11 دول عربية الخميس مجلس الأمن الدولي، بإلزام الأطراف الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

جاء ذلك في بيان وزاري مشترك صادر عن مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والمغرب وموريتانيا وجمهورية جزر القمر.

وأفاد البيان بأن وزراء خارجية تلك الدول "أصدروا بياناً تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين، إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي".

وأدان البيان التهجير القسري والفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي، مؤكدين "رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب".

وطالبت الدول الموقِّعة على البيان "مجلس الأمن بإلزام الأطراف الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار،" و"المطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقاً للمبادئ الإنسانية".

وأعرب البيان كذلك عن "بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية".

والأربعاء فشل مجلس الأمن الدولي، في تبني مشروعي قرارين اقترحتهما الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكان يتضمن الثاني المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وتعليقاً على فشل مجلس الأمن في هذا الصدد، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيانٍ الخميس، أن "هذا الإخفاق إنما يعكس عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في القطاع برغم انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني عبر استهدافها للمدنيين".

ولليوم العشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة حماس أكثر من 1400 إسرائيلي بينهم 309 جنود، وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت 224 إسرائيليّاً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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