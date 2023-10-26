سياسة
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كتائب القسام تعلن مقتل نحو 50 أسيراً إسرائيلياً لديها جراء القصف على غزة
أكدت كتائب القسام، ارتفاع عدد قتلى الأسرى الإسرائيليين لديها في غزة إلى نحو 50، جراء القصف الإسرائيلي التواصل على القطاع، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
كتائب القسام تعلن مقتل نحو 50 أسيراً إسرائيلياً لديها جراء القصف على غزة
كتائب القسام تؤكد مقتل نحو 50 أسيراً إسرائيلياً جراء القصف على غزة / صورة: AA 
26 أكتوبر 2023

أعلنت "كتائب القسام" الفلسطينية، الخميس، ارتفاع عدد قتلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إلى نحو 50، إثر القصف المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد أبو عبيدة متحدث كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان مقتضب نشره عبر تليغرام: "كتائب القسام تقدر أن عدد الأسرى الصهاينة الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الصهيونية، بلغ ما يقرب من 50 قتيلاً".

كانت حماس أعلنت في وقت سابق أسرها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما بين 200 و250 إسرائيلياً، وآخرين من جنسيات أخرى.

وقالت في منتصف الشهر الجاري إن "22 أسيراً إسرائيلياً فقدوا حياتهم بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة"، قبل أن تكشف عن الحصيلة الجديدة اليوم.

ونوّهت حماس بأن بين الرهائن "عسكريين برتب مرتفعة"، وترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

وخلال أقل من أسبوع، أطلقت حماس سراح 4 أسيرات "لدواعٍ إنسانية"، بينهن سيدتان تحملان الجنسية الأمريكية وأخريين إسرائيليتين.

ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، استُشهد خلالها 7028 فلسطينياً، بينهم 2913 طفلاً و1709 سيدات و397 مسناً، وأُصيب 18484 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقوداً تحت الأنقاض.

وقتلت حركة حماس، خلال الفترة ذاتها، أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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