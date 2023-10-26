سياسة
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"لا مكان آمناً بغزة".. منسقة أممية تطالب بحماية من اختار التنقل أو البقاء
أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينغز، أن الإنذارات التي يوجهها الجيش الإسرائيلي إلى سكان غزة لإخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها لا توفر الأمن، إذ لا مكان آمناً في غزة.
"لا مكان آمناً بغزة".. منسقة أممية تطالب بحماية من اختار التنقل أو البقاء
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينغز تقول إن الإنذارات التي وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان قطاع غزة للإخلاء لا توفر الأمن. / صورة: Reuters
26 أكتوبر 2023

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، الخميس، إن الإنذارات التي وجهها الجيش الإسرائيلي لسكان قطاع غزة لإخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها لا توفر الأمن.

وأكدت هاستينغز، في بيان: "لا مكان آمن في غزة ".

ونوّهت المسؤولة الأممية بأن "الجيش الإسرائيلي يواصل تحذير سكان مدينة غزة من أن الذين يبقون في منازلهم يعرضون أنفسهم للخطر".

وأضافت: "بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون الإخلاء، بعضهم ليس لديه مكان يذهب إليه والبعض الآخر غير قادر على التحرك، لذا فإن التحذيرات المسبقة لا تحدث أي فرق".

وشددت هاستينغز على أن "إدارة النزاعات المسلحة، في أي مكان، تخضع للقانون الإنساني الدولي. وهذا يعني أنه يجب حماية المدنيين وحصولهم على الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، أينما كانوا، وسواء اختاروا التنقل أو البقاء".

ومنذ 20 يوماً يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستُشهد خلالها 7028 فلسطينياً، بينهم 2913 طفلاً و1709 سيدات و397 مسناً، وأُصيب 18484 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقوداً تحت الأنقاض.​​​​​​​

فيما قتلت حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما لا يقل عن 244، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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