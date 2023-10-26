سياسة
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الخارجية الروسية: مسؤولون من حماس وإيران في موسكو لإجراء مباحثات
أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن وفداً من حماس وإيران في موسكو، لإجراء مباحثات حول الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والحرب على غزة، ومناقشة وضع الرهائن المحتجزين لدى الحركة.
الخارجية الروسية: مسؤولون من حماس وإيران في موسكو لإجراء مباحثات
وزارة الخارجية الروسية تقول إن ممثلين لإيران وحركة حماس في موسكو لإجراء محادثات/ صورة: Reuters 
26 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ ممثلين لإيران وحركة حماس في موسكو، الخميس، لإجراء مباحثات، للمرة الأولى منذ تفجر الأوضاع قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وكشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "ممثلين للحركة الفلسطينية في موسكو"، مشيرة إلى أن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري أيضاً في العاصمة الروسية.

وأكد مصدر دبلوماسي روسي في وقت لاحق لوكالات الأنباء المحلية، أن اللقاء مع وفد حماس برئاسة موسى أبو مرزوق، تركّز على الرهائن الذين تحتجزهم الحركة، منذ هجومها غير المسبوق ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونوّه بأنّ موسكو أكدت لوفد الحركة ضرورة "الإفراج الفوري عن الرهائن الأجانب في قطاع غزة"، وتطرقت إلى "المسائل المرتبطة بإجلاء الرعايا الروس والأجانب الآخرين من القطاع الفلسطيني".

وكان الكرملين أقرّ الثلاثاء بعدم تحقيق تقدم حتى الآن نحو إطلاق سراح الروس المحتجزين لدى حركة حماس.

وترتبط روسيا بعلاقات مع حركة حماس منذ سنوات ولا تعتبرها "إرهابية".

وكانت حماس أعلنت في وقت سابق أسرها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما بين 200 و250 إسرائيلياً، بعضهم يحمل جنسيات أخرى بجانب الجنسية الإسرائيلية.

ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، استُشهد خلالها 7028 فلسطينياً، بينهم 2913 طفلاً و1709 سيدات و397 مسناً، وأُصيب 18484 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقوداً تحت الأنقاض.

وقتلت حركة حماس، خلال الفترة ذاتها، أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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