سياسة
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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أوقفوا الهمجية التي قتلت 3 آلاف طفل بأسبوعين
طالب رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة خلال كلمة أمام جلسة طارئة للمنظمة، بالعمل على وقف "الهمجية والجرائم الإسرائيلية التي قتلت 3 آلاف طفل بريء في غزة.. خلال أسبوعين فقط".
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أوقفوا الهمجية التي قتلت 3 آلاف طفل بأسبوعين
منصور: 3 آلاف طفل بريء قُتلوا في غزة على يد إسرائيل خلال أسبوعين فقط، بالإضافة إلى 1700 امرأة / صورة: Reuters
26 أكتوبر 2023

"أم محزونة بعدما تُوفي أبناؤها قبل أن يتناولوا طعامهم".. بهذه العبارة بدأ رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة كلمته أمام جلسة طارئة عقدتها المنظمة الخميس، لبحث التطورات في فلسطين واستمرار القصف الإسرائيلي لغزة.

وقال منصور إن "3 آلاف طفل بريء قُتلوا في غزة على يد إسرائيل خلال أسبوعين فقط، بالإضافة إلى 1700 امرأة".

وتابع: "أكثر من 7 آلاف فلسطيني قُتِلوا 70% منهم من النساء والأطفال وكلهم تقريباً من المدنيين".

وتساءل منصور مستنكراً: "هل هذه الحرب التي يدافع عنها البعض منكم؟"، وأردف بأن الهجمات التي تشنها إسرائيل لا يمكن وصفها بالحرب، بل "إنها جرائم، إنها وحشية، إنها همجية".

وطالب الدبلوماسي الفلسطيني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على وقف "هذه الجرائم من أجل من يمكننا أن ننقذ حياتهم.. من أجل 900 طفل وطفلة تحت الأنقاض.. من أجل 1600 فلسطيني تحت الأنقاض لا نعرف من منهم مات ومن لا يزال على قيد الحياة".

ولفت منصور إلى أن "80 أسرة فلسطينية فقدت 10 أو أكثر من أفرادها، وبعض الأسر فقدت نحو 45 فرداً".

وأضاف: "موظفو الأمم المتحدة وفرق الإنقاذ والطواقم الطبية يواجهون الموت ويدفعون ثمناً باهظاً لعملهم، وبعضهم قُتِل لا بسبب كارثة طبيعية وإنما على يد دولة عضو في الأمم المتحدة (إسرائيل)".

ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، استُشهد خلالها 7028 فلسطينياً، بينهم 2913 طفلاً و1709 سيدات و397 مسناً، وأُصيب 18484 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقوداً تحت الأنقاض.

وقتلت حركة حماس، خلال الفترة ذاتها، أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي
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