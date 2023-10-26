نشرت وزارة الصحة في غزة مساء الخميس، تقريراً قالت إنه يضم "أسماء الشهداء" الذين قضوا في الحرب الإسرائيلية على القطاع، وذلك "رداً على تشكيك واشنطن وتل أبيب".

جاء ذلك في تقرير بعنوان: "تقرير تفصيلي لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة بين 7 و26 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وقبل نشر التقرير بدقائق، عقد متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، مؤتمراً صحفياً أعلن فيه عزم الوزارة "إعلان أسماء الشهداء ردّاً على التشكيك الذي أبدته واشنطن وتل أبيب".

وأضاف القدرة: "نرفض تشكيك الإدارة الأمريكية بالأرقام التي نعلنها عن أعداد الشهداء والجرحى".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن شكك الأربعاء، في صحة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بغزة، لكنه أقر بأن الضربات الإسرائيلية على القطاع أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وتضم "قائمة الشهداء" التي وردت في تقرير وزارة الصحة بغزة، أسماء 6747 شخصاً بينهم 2665 طفلاً، بينما لا تشمل 529 شخصاً مجهول الهوية.

ويحوي التقرير وفق الوزارة "سجلاً كاملاً للشهداء شاملاً الاسم ورقم الهوية والعمر والجنس، وسجلاً خاصاً بأسماء الأطفال الذين طالتهم آلة الدمار الوحشية للجيش الإسرائيلي خلال فترة العدوان المشار إليها".

وذكر التقرير أن "إجمالي عدد الشهداء 7028 شهيداً منهم 2913 طفلاً و4115 من البالغين".

وأوضح أن "أسماء الشهداء المسجلين وعددهم الإجمالي 6747 لا يشمل 281 من مجهولي الهوية"، موضحاً أن "أسماء الأطفال المسجلين وعددهم الإجمالي 2665 شهيداً لا يشمل 248 طفلا من مجهولي الهوية".

وأشار إلى أن الأسماء المنشورة "لا تشمل المفقودين تحت الأنقاض، وكذلك الذين جرى دفنهم مباشرة دون عرضهم على المستشفيات والذين لم تتمكن المستشفيات من إتمام إجراء تسجيلهم".

وتابع: "وعليه فإن العدد الفعلي للشهداء أعلى بمئات من العدد المرصود".

ووفق التقرير فإن "عدد الشهداء يومياً يتراوح بين 180 إلى 756 شهيداً".

ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، استُشهد خلالها آلاف، بينهم أطفال ونساء ومسنون، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وقتلت حركة حماس، خلال الفترة ذاتها، أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية.