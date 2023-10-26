عادت الفلسطينية رحمة ساق الله مع ابنتها إلى منزلها في مدينة غزة، الذي فرّت منه وعائلتها جراء تواصل القصف الإسرائيلي، لتلقى في جنوب القطاع ما هربت لأجله، إذ قتلت غارات الاحتلال زوجها وثلاثة من أولادها في منزل كانوا قد اعتبروه آمناً.

وتقول السيدة البالغة أربعين عاماً، ملخّصة حال آلاف العالقين مثلها في القطاع المحاصر قائلة: "لا يوجد مكان آمن.. حيثما نذهب سنموت".

وتقدّر الأمم المتحدة بأن نحو 600 ألف مدني فلسطيني، نزحوا إلى جنوب قطاع غزة منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول، بعد تحذيرات جيش الاحتلال الذي دعاهم الى الانتقال جنوباً "حرصا على سلامتهم" كما ادّعى، لكنّ القصف والقتل لحقهم حيث فرّوا.

ولجأت رحمة ساق الله مع أسرتها الى بيت صديق للعائلة في بلدة القرارة في منطقة خان يونس. وتقول "دمّروا البيت فوق رؤوسنا".

وتقول رحمة التي لجأت مع أسرتها إلى بيت صديق في مدينة خان يونس إن القصف دمّر البيت فوق رؤوسهم، فـ"استشهد زوجي فضل وأولادي الثلاثة: داوود ومحمد وماجد (18 و15 و9 أعوام)، فيما أصبت أنا وابنتي رغد (17 عاماً)"، مشيرة إلى أن ابنها ماجد كان يفترض أن يحتفل يومها بعيد ميلاده.

وتقول بأسى: "لا نزال نحن الاثنتين على قيد الحياة، لكننا لسنا بخير، العائلة راحت".

وفقدت رحمة ساق الله 11 شخصاً من أقربائها و26 شخصاً من عائلات أخرى كانوا لاجئين معها، في تلك الغارة الإسرائيلية.

وتستطرد: "نتنياهو كذاب يطلب من الناس الرحيل إلى الجنوب ليقتلهم هناك".

"نموت في بيوتنا"

وغير بعيد عن عائلة ساق الله، قررت أسرة عبد الله عياد النزوح المعاكس شمالاً باتجاه مدينة غزة.

وغادر عبد الله البالغ 65 عاماً منزله برفقة زوجته وبناتهما الخمس في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بعد إنذارات الجيش الإسرائيلي. ولجؤوا إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بدير البلح في وسط القطاع.

وقال وهو يركب رفقة أسرته عربة تجرها دراجة ثلاثية العجلات: "نعود لنموت في بيوتنا. هذا أشرف لنا.. لا طعم للحياة هنا. ليس لنا هنا سوى الإذلال، لا طعام، لا ماء ولا حمامات.. وفوق ذلك كله القصف في كل مكان".

"حياة لا تليق بالبهائم"

وتتكدس عائلات برمتها تحت خيم من قماش معلقة على جدران وأعمدة أسمنتية. ويقول محمد أبو النحل "أعيش أنا وزوجتي وأطفالي وأصهاري، نحو 40 شخصاً، في خيمة لا تتعدى ثلاثة أمتار".

ويقول أبو النحل إن القصف لاحقه إلى خان يونس التي كان لجأ إليها، مضيفاً: "نطالب العالم أن يجد لنا حلاً. هذه حياة لا تليق حتى بالبهائم".

بدورها قالت منّة مسعود البحطيطي النازحة من حي التفاح شمال شرق غزة: "وصلنا إلى خان يونس رغم أننا لا نعرف فيها أحداً، بقينا في الشوارع لكنهم قصفوا من حولنا.. في اليوم التالي، عدنا إلى مستشفى الشفاء".

لكن الوضع في المستشفى لا يقل مأساوية.

وتروي البحطيطي: "وجدنا مأوى يضم خمسة وستين شخصاً من أطفال ونساء ومرضى في خيمة صغيرة. حتى الحمامات يصعب الوصول إليها بسبب الازدحام.. نرى الشهداء والمصابين يصلون بشكل دائم".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يواصل جيش الاحتلال قصفاً عنيفاً مدفعياً وجوياً ومن البحر على قطاع غزة.

وتقول الأمم المتحدة إن القصف المتواصل الذي شمل جميع مناطق قطاع غزة الوضع دفع نحو 30 ألف فلسطيني إلى نزوح معاكس من جنوب القطاع إلى شماله، "بسبب الغارات المتواصلة في الجنوب وصعوبة العثور على ملجأ ملائم".

وحذّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هاستينغز الخميس من أن "لا مكان آمناً في غزة".

ولليوم العشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.