أعلن البنتاغون الخميس "إرسال 900 جندي إلى الشرق الأوسط".

وقال فاد متحدث "البنتاغون" بات رايدر، في مؤتمر صحفي: "يمكنني تأكيد أنه منذ إعلاننا الأولي لوضع القوة، جرى نشر نحو 900 جندي في وقت لاحق أو أنهم في طور الانتشار في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وأكد أن بلاده "تخطط أيضاً لتزويد إسرائيل بنظام الدفاع الصاروخي الموجود حاليا في مخزونها للمساعدة في تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية وحماية المواطنين من الهجمات الصاروخية".

ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، استُشهد خلالها 7028 فلسطينياً، بينهم 2913 طفلاً و1709 سيدات و397 مسناً، وأُصيب 18484 شخصاً، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقوداً تحت الأنقاض.

وقتلت حركة حماس، خلال الفترة ذاتها، أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية.