سياسة
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واشنطن تتوقع سقوط مزيد من المدنيين في غزة وتشكك بأرقام حماس
شكّك منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في أرقام الضحايا المدنيين بقطاع غزة لصدورها عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، متوقعاً في الوقت نفسه سقوط مزيد من المدنيين "لأن هذه هي الحرب الوحشية القبيحة".
واشنطن تتوقع سقوط مزيد من المدنيين في غزة وتشكك بأرقام حماس
واشنطن تتوقع سقوط مزيد من المدنيين في غزة / صورة: AA
27 أكتوبر 2023

توقعت الإدارة الأمريكية سقوط مزيد من الضحايا المدنيين في قطاع غزة على وقع الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ 3 أسابيع.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي في موجز صحفي الخميس: "لكي أكون صادقاً، في صفوف المدنيين خسائر، ومن المحتمل سقوط مزيد، لأن هذه هي الحرب، إنها وحشية وقبيحة".

وأضاف كيربي أن "هذا لا يعني تجاهل الخسائر في الأرواح، فكل منها مأساة في حد ذاتها، ويجب أن نسعى لمنع كل منها".

وأشار إلى أن واشنطن على اتصال وثيق بالسلطات الإسرائيلية "لمساعدتها على تقليل المخاطر التي يتعرض لها المدنيون".

وألقى كيربي باللوم على حركة حماس في الأضرار التي لحقت بالمدنيين، وزعم أن "حماس منعت آلاف الأشخاص من مغادرة غزة".

كما شكّك في أرقام الضحايا المدنيين في غزة قائلاً: "نعلم جميعاً أن وزارة الصحة في غزة ليست سوى جبهة مؤيدة لحماس".

وقال: "لا يمكننا أن نقبل أي شيء يأتي من حماس بقيمته الاسمية، بما في ذلك ما يسمى بوزارة الصحة".

من جانبه تحدث الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال فيه إن لديه شكوكاً حول دقة عدد القتلى في غزة.

وذكر ميلر أن عدداً كبيراً من الأشخاص فقدوا حياتهم في غزة، وقال: "لعدم وجود مؤسسة مستقلة (في غزة)، لا يمكننا إعطاء تأكيد مستقلّ لعدد (القتلى)".

ولليوم الحادي والعشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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