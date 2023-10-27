رغم استشهاد أكثر من 7 آلاف شخص معظمهم من الأطفال والنساء، جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، فإن الدول الغربية إما عارضت وإما تجاهلت دعوات وقف إطلاق النار.

وعن ردود فعل الكثير من الدول بشأن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، جاءت غالبية دول الغرب معارضةً لوقف إطلاق النار أو متجاهلة الأوضاع، دعماً لما تطلق عليه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ومتجاهلة الانتهاكات المستمرة للاحتلال قبل إطلاق عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل.

البداية بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي رد على أسئلة الصحفيين، قائلاً إنهم قد يناقشون وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بعد إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وذُكر في مشروع القرار المقدّم من الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الذي رُفض، "إدانة الهجمات التي نفّذتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول بشدة، وأن الدول لها الحق في الدفاع عن النفس".

وفي حين أُشير في مشروع القرار إلى ضرورة "وقف الاشتباكات لأسباب إنسانية" بدلاً من وقف إطلاق النار، فقد دُعي إلى ضرورة تقديم مساعدات مستدامة إلى غزة.

واستخدمت الولايات المتحدة كذلك حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار الذي قدمته روسيا لمجلس الأمن الدولي يومي 16 و25 أكتوبر/تشرين الأول بشأن الإعلان الفوري لـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة.

دعم أوروبا لإسرائيل "أهم من وقف النار"

وبينما ذكر الاتحاد الأوروبي أنه لن يدعو لوقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، قال متحدث مفوضية الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو: "لا توجد دعوة لوقف إطلاق النار من الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة".

وقال ستانو إن "... الموقف الحالي للاتحاد الأوروبي هو أننا نقف إلى جانب إسرائيل، ولها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات. ونؤكد أن استخدام هذا الحق يجب أن يكون في إطار القانون الدولي والإنساني".

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال "زيارته التضامنية مع إسرائيل"، إن "التحالف الدولي ضد داعش" يمكنه أيضاً قتال حماس، وإن فرنسا مستعدة لذلك.

ودعا إلى قتال حماس "بلا رحمة"، ولكن ليس "دون قواعد"، مطالباً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالالتزام بقانون الحرب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وخلال اتصالاته مع السلطة الفلسطينية عقب زيارته إسرائيل، لفت ماكرون إلى أنه لا يوجد شيء "يبرر" الألم الذي يعانيه المدنيون في غزة.

كما أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن دعمها لإسرائيل، وقالت: "بالنسبة إلى ألمانيا، أمن إسرائيل غير قابل للتفاوض. لها حق الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي مثل باقي الدول. معالجة محنة الفلسطينيين لا تتعارض بأي شكل مع هذا الموقف الواضح والثابت".

إسبانيا لها رأي آخر

من جانبه، اقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قُبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عقد مؤتمر للسلام خلال 6 أشهر لإنهاء الصراعات بين إسرائيل والفلسطينيين والاعتراف بدولة فلسطين.

ودعا لوقف فوري لإطلاق النار تحت اسم "وقف إنساني للهجمات الإسرائيلية على غزة". وشدد على أنه ينبغي السماح بالدخول الدائم للمساعدات الإنسانية إلى غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

كما أكد سانشيز مجدداً: "أُدين بشكل واضح وكامل وبشكل لا لبس فيه هجوم حماس على إسرائيل". وذكر أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في إطار حقوق الإنسان والحقوق الدولية".

بريطانيا تقترح "فترات توقف"

ورد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على سؤال: "ألن تدعو إلى وقف إطلاق النار؟"، قائلاً: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، دون التطرق إلى قضية وقف إطلاق النار.

وأشار سوناك إلى إمكانية تفعيل "فترات توقف معينة، وليس وقفاً لإطلاق النار"، معتبراً أن "حماس مسؤولة عن هذا الصراع، ولإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها كما هو منصوص عليه بوضوح في ميثاق الأمم المتحدة. وسنواصل دعوة إسرائيل للامتثال للقانون الدولي".

ورداً على سؤال: "ما الذي يجب أن يحدث حتى تدعو الحكومة البريطانية إلى وقف إطلاق النار؟"، قال متحدث الحكومة إن "وقف إطلاق النار في الوقت الحالي لن يخدم سوى حماس".

بينما أيّد رئيس وزراء الحكومة الهولندية المؤقتة مارك روته، في كلمته أمام الجلسة المنعقدة في مجلس النواب بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس "وقفاً إنسانياً للاشتباكات حتى تتمكن إمدادات المساعدات من الوصول إلى غزة".

وأعرب روته عن اعتقاده أن وقف إطلاق النار لم يكن مرغوباً فيه، وأن إعلانه سيعني أن إسرائيل لم تعد قادرة على محاربة التهديد الذي تشكله حماس.

وأعرب عن اعتقاده أن وقف إطلاق النار غير ممكن في الوقت الحالي وأنه يشكّل الكثير من العقبات. وذكر أن الدفاع عن وقف إطلاق النار من شأنه أن يُبقي هولندا بمفردها.

وزير الخارجية الكرواتي جوردان جريليك رادمان، قال أيضاً خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن بلاده تُدين مرة أخرى هجمات حماس، مضيفاً: "إننا ندعو إلى إطلاق سراح الرهائن. ونواصل دعمنا القوي لإسرائيل في الدفاع عن النفس".

وأضاف رادمان: "نحن ندعم أيضاً إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ومن المهم الحد من الخسائر في الأرواح والمعاناة الإنسانية".

كما أدلى البرلمان البلغاري ببيانات أدان فيها هجوم حماس، وذكر أن الدفاع عن النفس حق طبيعي لإسرائيل.

دول البلطيق تؤيد إسرائيل

ورأى رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومواطنيها وفقاً للقانون الدولي".

من جانبه، قال الرئيس البولندي أندريه دودا: "التقيت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. لقد أدنت عدوان حماس، وبخاصة أعمال العنف التي ترتكبها ضد المدنيين. وأكدتُ دعم بولندا للإجراءات الرامية إلى استعادة الأمن. وقلت إن لإسرائيل الحق في حماية حياة مواطنيها".

كما رأت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا، أن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي أمر لا جدال فيه". ورُفع العلم الإسرائيلي على مبنى حكومة لاتفيا.

إيطاليا ومالطا تدعمان "حل الدولتين"

وفي خطاباتها منذ بداية الأزمة، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، وجوب إدانة حماس على ما اسمتها "الجرائم" التي تتحمل مسؤوليتها، وأن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي".

وأكدت ميلوني أن المَخرج من هذا الصراع يكمن في "حل الدولتين".

كما ذكر رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، أنهم يُدينون جميع أشكال العنف، ويؤيدون "حل الدولتين" لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

بابا الفاتيكان يتوسل لوقف النار

وقال البابا فرانسيس، الزعيم الروحي للكاثوليك ورئيس الفاتيكان: "أتابع بقلق وألم ما يحدث في إسرائيل، حيث اندلع العنف بشكل أكثر عنفاً، ما تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى"، مُعرباً عن مواساته "عائلات الضحايا. أولئك الذين يعانون في هذه الساعات من الرعب والألم. أصلّي من أجل الجميع".

وأضاف: "من فضلكم أوقفوا الهجمات والأسلحة. افهموا أن الإرهاب والحرب لا يجلبان أي حل، بل يؤديان فقط إلى وفاة الكثير من الناس. الحرب والعنف لا يحلان أي مشكلة. كل حرب هي هزيمة. دعونا نصلِّ من أجل السلام في إسرائيل وفلسطين".

ودعا البابا أيضاً إلى إطلاق سراح الرهائن فوراً ومنع وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

تركيا تدعو لوقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني

وفي هذا الصدد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "الهجمات على غزة تجاوزت حدود حق الدفاع عن النفس وتحولت إلى ظلم ومذبحة وهمجية سافرة".

وتعليقاً على بيان مفوضية الاتحاد الأوروبي أنه "لا يمكننا الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد"، قال أردوغان: "كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا؟ كم عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا؟ ما حساباتكم؟ وعلى أي أساس تفعلون ذلك؟ أوضحوا لنا".

وأردف: "إذا كنتم تمارسون السياسة، فنحن نمارسها أيضاً. لقد عملت في السياسة لمدة أربعين عاماً، لكننا لم نقف قط متفرجين على مثل هذه الفظائع، ولا يمكننا أن نبقى كذلك. إن جميع الدول الغربية تقدم الدعم غير المشروط للهجمات، بدلاً من دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى التعقل".

وذكر أردوغان أنه يتعين على جميع الأطراف أولاً أن ترفع أيديها عن الزناد، مشدداً على ضرورة إعلان وقف إطلاق النار فوراً.

من جانبه، أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى ضرورة إعلان وقف إطلاق النار فوراً وإنشاء ممر للمساعدات الإنسانية، وذكر أن هناك حلاً وخطة سلمية ستطرحها تركيا بديلاً.