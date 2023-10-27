سياسة
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الثاني في يومين.. إسرائيل تعلن عن "توغل بري محدود" بقطاع غزة
قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة، إن قواته نفّذَت "توغلاً برياً محدوداً" في قطاع غزة، وانسحبت بعد استكمال المهمة.
الثاني في يومين.. إسرائيل تعلن عن "توغل بري محدود" بقطاع غزة
جندي إسرائيلي بجانب دبابة Merkava على الحدود المحاذية لغزة / صورة: AFP
27 أكتوبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، عن "توغل بري محدود" وسط قطاع غزة تحت حماية مروحيات عسكرية وطائرات مسيرة.

وقال الجيش في بيان إن "قوات مشاة، ومدرعات وهندسة تابعة لفرقة 36 وبمرافقة طائرات مسيرة ومروحيات قتالية تابعة للجيش، توغلت وسط قطاع غزة".

وأضاف: "كجزء من عملية التوغل، شنّت طائرات ومدفعيات تابعة للجيش غارات على أهداف تابعة لحماس في حي الشجاعية وأنحاء القطاع".

وتابع: "غادرت القوات المنطقة بعد استكمال المهمة دون وقوع خسائر في صفوف قواتنا".

وهذه هي المرة الثانية في غضون يومين التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي عن توغل داخل غزة.

وأعلن الجيش الأربعاء تنفيذ قواته "توغلاً كبيراً نسبياً" في القطاع، وزعم أنه ضرب عديداً من مواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات.

وكان مسؤولون إسرائيليون تحدثوا مراراً عن استعداد الجيش لشنّ هجوم بري على غزة، وحُشدت لذلك القوات على الحدود المحاذية للقطاع.

ولليوم الحادي والعشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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