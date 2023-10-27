واصل أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدي حركة حماس الفلسطينية احتجاجاتهم، وشارك مئات منهم في وقفة احتجاجية قبالة وزارة الدفاع في تل أبيب الخميس، مطالبين بإعادة أبنائهم.

وحمل المشاركون في الاحتجاجات لافتات كُتب عليها "حرروا أطفالنا"، و"أعيدوهم إلى المنزل الآن" و"قلوبنا أسيرة في غزة".

والخميس أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي، إبلاغ 224 عائلة بأن أبناءهم "رهائن في غزة".

وباتت الاحتجاجات المطالبة بعودة المحتجزين لدى حماس "شبه يومية"، ويخشى المحتجون من أن تنفيذ الجيش الإسرائيلي لعملية برية في قطاع غزة، سيبدد آمالهم بعودة ذويهم أحياء.

وقالت ميتار يعقوبي لموقع "واي نت" العبري، إن "17 شخصاً من (كيبوتس) كفار عزة اختُطفوا".

وتابعت: "لقد جرى التخلي عنا لفترة طويلة، ولن نتهاون مع الحكومة حتى يعيدوا إلينا جميع المختطفين".

من جهته رفض إيال بيركوفيتش، نجم كرة القدم السابق الذي تحول إلى مقدم برامج تليفزيونية في إسرائيل، أي تحرك بري للقوات الإسرائيلية في غزة خوفاً علي مصير عناصر الجيش الإسرائيلي والمواطنين والأسرى.

وأكد لـ"واي نت" أن مثل هذا التحرك "سيعني مقتل 500 جندي آخرين، واختطاف 200 إضافيين، كما أن المخطوفين (الأسرى) سيموتون أيضاً".

كانت الحكومة الإسرائيلية وعدت ببذل كل جهد لإعادة المحتجزين لدى حماس، لكنها لم تقدم خطة محددة حتى اللحظة.

والخميس أعلنت كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة حماس" ارتفاع عدد قتلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إلى نحو 50، إثر القصف المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأعلنت حماس علي خلفية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أسر ما بين 200 و250 إسرائيلياً، وآخرين من جنسيات أخرى.

وكشفت آنذاك أن من بين الأسرى "عسكريين برتب مرتفعة"، وترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل، بينهم أطفال ونساء.

وخلال أقلّ من أسبوع، أطلقت حماس سراح 4 أسيرات "لدواعٍ إنسانية"، بينهن سيدتان تحملان الجنسية الأمريكية وأخريان إسرائيليتان.