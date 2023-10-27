سياسة
3 دقيقة قراءة
أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس يحتجون خوفاً من "العملية البرية"
وسط مخاوف من أن عملية برية إسرائيلية في قطاع غزة قد لا تعيدهم، واصل أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجَزين لدى حركة حماس الفلسطينية احتجاجاتهم، ونظّموا وقفة أمام وزارة الدفاع في تل أبيب الخميس، للمطالبة بإعادة أبنائهم.
أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس يحتجون خوفاً من "العملية البرية"
أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس يصعّدون احتجاجاتهم / صورة: AA
27 أكتوبر 2023

واصل أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدي حركة حماس الفلسطينية احتجاجاتهم، وشارك مئات منهم في وقفة احتجاجية قبالة وزارة الدفاع في تل أبيب الخميس، مطالبين بإعادة أبنائهم.

وحمل المشاركون في الاحتجاجات لافتات كُتب عليها "حرروا أطفالنا"، و"أعيدوهم إلى المنزل الآن" و"قلوبنا أسيرة في غزة".

والخميس أعلن الناطق العسكري الإسرائيلي دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي، إبلاغ 224 عائلة بأن أبناءهم "رهائن في غزة".

وباتت الاحتجاجات المطالبة بعودة المحتجزين لدى حماس "شبه يومية"، ويخشى المحتجون من أن تنفيذ الجيش الإسرائيلي لعملية برية في قطاع غزة، سيبدد آمالهم بعودة ذويهم أحياء.

وقالت ميتار يعقوبي لموقع "واي نت" العبري، إن "17 شخصاً من (كيبوتس) كفار عزة اختُطفوا".

وتابعت: "لقد جرى التخلي عنا لفترة طويلة، ولن نتهاون مع الحكومة حتى يعيدوا إلينا جميع المختطفين".

من جهته رفض إيال بيركوفيتش، نجم كرة القدم السابق الذي تحول إلى مقدم برامج تليفزيونية في إسرائيل، أي تحرك بري للقوات الإسرائيلية في غزة خوفاً علي مصير عناصر الجيش الإسرائيلي والمواطنين والأسرى.

وأكد لـ"واي نت" أن مثل هذا التحرك "سيعني مقتل 500 جندي آخرين، واختطاف 200 إضافيين، كما أن المخطوفين (الأسرى) سيموتون أيضاً".

كانت الحكومة الإسرائيلية وعدت ببذل كل جهد لإعادة المحتجزين لدى حماس، لكنها لم تقدم خطة محددة حتى اللحظة.

والخميس أعلنت كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة حماس" ارتفاع عدد قتلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إلى نحو 50، إثر القصف المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأعلنت حماس علي خلفية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أسر ما بين 200 و250 إسرائيلياً، وآخرين من جنسيات أخرى.

وكشفت آنذاك أن من بين الأسرى "عسكريين برتب مرتفعة"، وترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل، بينهم أطفال ونساء.

وخلال أقلّ من أسبوع، أطلقت حماس سراح 4 أسيرات "لدواعٍ إنسانية"، بينهن سيدتان تحملان الجنسية الأمريكية وأخريان إسرائيليتان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us