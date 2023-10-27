دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى "ممرات إنسانية وهدنات" في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس لإدخال مساعدات إلى سكان قطاع غزة المُحاصَر، إذ أكدت الأمم المتحدة أنه "لا أحد آمِن".

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مساء الخميس أن 74 شاحنة مساعدات وصلت خلال ستة أيام من مصر إلى القطاع الفقير البالغة مساحته 362 كيلومتراً مربعاً والخاضع منذ بدء الحرب لـ"حصار مطبق" يحرم سكّانه الـ2,4 مليون نسمة من المياه والطعام والكهرباء.

وقبل اندلاع الحرب كانت 500 شاحنة تدخل يومياً إلى قطاع غزة الخاضع لحصار بري وبحري وجوي فرضته إسرائيل بعد سيطرة حماس عليه عام 2007، وشددته بعد هجوم الحركة غير المسبوق في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وحذّر المكتب الأممي من أن "الشركاء الإنسانيين لا يمكنهم الوصول بأمان إلى السكان المحتاجين وإلى المستودعات حيث المساعدات مخزنة".

"ممرات إنسانية"

وعبّر رؤساء ودول وحكومات البلدان الـ27 عن "قلقهم العميق بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة" في بيان مشترك طالب بـ"ممرات إنسانية وهدنات" لإيصال المساعدات.

كان البيت الأبيض دعا الثلاثاء إلى "هدنات إنسانية محدودة" لتسهيل إيصال المساعدات بدل وقف إطلاق النار، معتبراً أنه "لن يفيد في هذه المرحلة سوى حماس".

وأيّد القادة الأوروبيون عقد "مؤتمر دولي للسلام قريباً" لبحث حلّ الدولتين، فيما تدخل الحرب يومها الحادي والعشرين.

وفي قطاع غزة قُتل أكثر من سبعة آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 3000 طفل، جراء القصف الإسرائيلي، حسب وزارة الصحة في القطاع.

ضربات أمريكية

وأظهرت صور عبر الأقمار الصناعية نُشرت الخميس حجم الدمار وأحياء كاملة سُوّيَت أرضاً جرَّاء القصف. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نقلاً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة أن 45% من مساكن القطاع "تضررت أو دُمّرَت".

وحذّر الجيش الإسرائيلي منذ 15 أكتوبر/تشرين الأول سكان شمال قطاع غزة، حيث يتركز القصف بصورة خاصة، بإخلاء منازلهم والتوجه جنوباً. وفرّ ما لا يقل عن 1,4 مليون فلسطيني من منازلهم منذ بدء الحرب حسب الأمم المتحدة، هرباً من القصف أو بسبب الإنذار الإسرائيلي.

غير أن القصف يطال أيضاً جنوبيّ القطاع حيث يحتشد مئات آلاف المدنيين.

وحسب الأمم المتحدة، عاد نحو ثلاثين ألف نازح إلى شمال القطاع في الأيام الأخيرة.

ونفّذ الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس "عملية محددة الهدف" في شماليّ القطاع استخدم فيها دبابات، في إطار تحضيره لهجوم بري أعلن عنه مِراراً وأكّده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الأربعاء متوعّداً بـ"القضاء على" حماس.

وتُبدِي الأسرة الدولية مخاوف حيال عواقب مثل هذا الهجوم محذّرة من سقوط عديد من الضحايا المدنيين ومن اشتعال المنطقة.

ويتصاعد التوتر أيضاً في الضفة الغربية المحتلة حيث قُتل أكثر من مئة فلسطيني في أعمال عنف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأطلقت دعوات إلى التظاهر بعد صلاة الجمعة في عدد م المدن بينها نابلس والخليل.