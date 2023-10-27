قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، الخميس، إن "الحرب البرية على قطاع غزة قادمة، وهو ما يقود إلى مرحلة خطرة"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة مشاركة في المعركة".

جاء ذلك خلال لقاء مشعل مع مجموعة شباب عقد عبر منصة رقمية، بحسب وكالة الأناضول، تطرق فيه إلى تطورات عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وما تبعها من هجمات إسرائيلية على قطا ع غزة.

وشدد مشعل على أن واشنطن تسير بالتخطيط والإدارة المشتركة وبالمشاركة النوعية في المعركة لتحقيق حرب برية أو مناورة "للوصول ما يريدون بأقل خسارة، لأن إسرائيل لا تتحمل خسارة مماثلة لـ 7 أكتوبر".

وأوضح أن واشنطن تسير في 3 مسارات: "الأول عدم الدخول برّاً، ومُنحَت فرصة طويلة لإسرائيل لضرب غزة جوّاً، والرئيس الأمريكي جو بايدن قال (نريد نموذج الموصل لا الفلوجة) [بالعراق]، لأنها أقلّ تكلفة، وهي دمار شامل لرفع الراية البيضاء، وهو أمر خطير".

شلّ الأنفاق واختراق من البحر

وتابع: "المسار الثاني أن تدخل واشنطن بخبرائها، وأرسلت فرقة الدلتا الخبيرة بالإفراج عن الرهائن وجنرالات وذخائر حديثة لاختراق الأعماق، واستعمال سلاح غازيّ للأعصاب، تشلّ المقاومين في الأنفاق لفترة زمنية، إذ يدركون قوتنا في الأنفاق".

وأكمل بأن "المسار الثالث سيكون بعد استكمال الأول والثاني، وهي خطة تكتيكية بالدخول من البحر من الشمال أو على شكل حزام أو دخول شامل، وتوجد محاولات جس النبض شرق خان يونس في اليومين الماضين".

واعتبر مشعل أن الحرب البرية قادمة و"يخططون لها بشكل شامل لتقليل الخسائر وعدم حصول ضربة ثانية (بعد الأولى في 7 أكتوبر/تشرين الأول)".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يستطيع وقف الحرب بلا نصر، وسيرتدّ الأمر عليه بأزمة داخلية وهو يواجه الفساد، ورغم الحشد فليس هناك نصر.

وكشف أنه "تجري حاليّاً مفاوضات لإطلاق مزيد من الأسرى، يترافق مع فتح المعابر وتخفيف موجة الاستهداف السياسية والإعلامية".

ولليوم الحادي والعشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.