حذّر المفوض العام لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني الجمعة، من أن غزة على شفير كارثة مع خطر تفشي أمراض في غياب المساعدات والوقود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، شددت إسرائيل الحصار على قطاع غزة الذي يتعرض لغارات جوية مدمرة، وقطعت عنه الكهرباء والمياه والإنترنت ومنعت دخول البضائع والحاجات الأساسية بما في ذلك الوقود والأدوية.

وقال لازاريني في مؤتمر صحفي من القدس: "قطاع غزة على شفير كارثة، وهناك خطر تفشي الأمراض قريبًاً، وحذّرتُ قبل أيام من أننا لن نتمكن من مواصلة الأعمال الإنسانية إذا لم نحصل على إمدادات الوقود".

وشدّد على أن "العدد القليل من الشاحنات التي دخلت غزة لن يُحدِث فارقاً، علينا ضمان وقف إطلاق نار إنساني حتى نضمن التدفق المستمر للمساعدات".

وبيّن لازاريني أن "57 على الأقلّ من زملائنا في الوكالة تأكد مقتلهم، وأن آلافاً آخرين يتشاركون هذا الخطر والكفاح كل يوم ويتعرضون للقصف والترهيب".

وأكّد "انهيار المنظومة الصحية والنظام المدني في غزة"، مضيفاً أنه "للمرة الأولى نسمع عن مواجهة أشخاص للمجاعة في القطاع".

وتَوجَّه بالحديث إلى من يشككون في وصول المساعدات إلى جهات غير التي تستهدفها، وأضاف: "لمن يخشى وقوع المساعدات بالأيدي الخاطئة نقول إن لدينا آليات صلبة، ونوجّه المساعدات إلى الأشخاص الأشدّ حاجة إليها، ونعمل مع موردين غير مدرجين على قائمة العقوبات".

وتتذرّع إسرائيل بأن المساعدات قد تصل إلى حركة حماس وتزيد قدرتها على الصمود، لتبرير مواصلتها الحصار التامّ على قطاع غزة، مع قليل من الاستثناءات عبر عدد محدود من الشاحنات التي دخلت القطاع منذ نحو أسبوع رغم تأكيد منظمات دولية وإنسانية عدم تناسبها مع العجز الكبير.

استعداد للحرب

أما في إسرائيل، فأعلن متحدث الجيش دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي، أن الجيش أبلغ عائلات 229 إسرائيلياً أنهم مختطَفون في غزة، وأضاف: "يتغير عدد المختطفين ويُحدَّث باستمرار".

وأضاف: "نواصل استثمار أقصى الجهود، المدني والعملياتي والاستخباراتي، من أجل أمر واحد هو إعادة المختطفين كأولوية قصوى".

وتابع متحدث الجيش: "حتى الآن أُبلغَ أهالي 310 جنود" بأن أبناءهم قتلى.

وأضاف: "نواصل نشاطنا الهجومي على غزة من الأرض والجو والبحر (...)، مع التركيز الليلة الماضية على حي الشجاعية".

وقال: "نفّذَت قوات المشاة والمدرعات والهندسة خلال اليوم الأخير بمرافقة الطائرات توغُّلاً استهدف وسط قطاع غزة، في إطار الاستعدادات للمراحل القادمة من الحرب".

وأضاف: "بدأت المداهمة نهار أمس وشملت القوات كافة التي وصفتها بالفريق القتالي، وانتهت بنجاح في ساعات الصباح. وغادرت القوات كافةً القطاع، ولا إصابات في صفوف قواتنا".

واعتبر أن التوغلات تهدف إلى "تهيئة المنطقة للمراحل القادمة من الحرب".

على صعيد آخر، أشار هاغاري إلى أنه "على الحدود الشمالية (مع لبنان) لم تقع حوادث أمنية الليلة، وسنواصل انتشارنا بقوة على طول الحدود بأكملها".

ولليوم الحادي والعشرين تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.