سياسة
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مجدداً.. الاحتلال الإسرائيلي يحطّم نصب "أبو عاقلة" التذكاري في جنين
للمرة الثانية خلال 4 أشهر، حطّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي النصب التذكاري للصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة عند مدخل مخيم جنين للاجئين، كما دمّرت جرافات الجيش الشارع المسمى باسم الشهيدة.
مجدداً.. الاحتلال الإسرائيلي يحطّم نصب "أبو عاقلة" التذكاري في جنين
الاحتلال يحطم نصب "أبو عاقلة" التذكاري في جنين / صورة: وكالة الأنباء الفلسطينية
27 أكتوبر 2023

حطمت جرافات إسرائيلية الجمعة، النصب التذكاري للصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة، على مدخل مخيم جنين للاجئين.

وتلك هي المرة الثانية التي يحطّم فيها الاحتلال النصب التذكاري لـ"أبو عاقلة" خلال 4 أشهر بعدما دُشّن يوم 11 مايو/أيار 2023، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لمقتلها، التي أقيمت في مكان الحادثة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين وأطراف مخيمها، وشرعت جرافة عسكرية بتدمير شارع الشهيدة أبو عاقلة ونصبها التذكاري.

وأكد الشهود أن الجيش تعمد تخريب الشارع وحطم النصب التذكاري لـ"أبو عاقلة" التي كانت مراسلة في قناة الجزيرة القطرية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 4 فلسطينيين فجراً برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم 3 في مدينة جنين.

واستُشهدت الصحفية شيرين أبو عاقلة في أثناء تأديتها مهامّها بتغطية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، في 11 مايو/أيار 2022.

وقبل يومين أقرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية استخدمت "القوة المميتة بلا مبرر" في استهدافها شيرين أبو عاقلة.

وسلّطَت الضوء على الحاجة الملحَّة إلى محاسبة قتلة أبو عاقلة والمتورطين في استهدافها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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